Vaste plan de rachat d'actions chez Airbus, le titre bondit post clôture

L'avionneur a présenté de nouveaux objectifs financiers à moyen terme tout en confirmant ses perspectives pour 2026 et son engagement en faveur de la rémunération des actionnaires. Après la clôture, le titre s'adjugeait près de 3% à Paris.

A l'occasion de sa journée investisseurs, Airbus a présenté son nouvel objectif d'EBIT ajusté, à savoir une cible comprise entre 12 et 13 MdsEUR en 2029. Le groupe réitère également son objectif de conversion de trésorerie d'environ 1 (soit flux de trésorerie disponible rapporté à l'EBIT ajusté) sur un horizon de 5 ans.

Le conseil d'administration a approuvé un programme de rachat d'actions de 5 MdsEUR sur 3 ans, dont la mise en oeuvre sera assurée par la direction, sous réserve de l'approbation continue des actionnaires.

Guillaume Faury, directeur général d'Airbus, indique que la montée en cadence des activités du groupe, portée par une forte demande pour ses solutions civiles et militaires, doit "soutenir une croissance rentable" et "créer de la valeur pour l'ensemble des parties prenantes".

Airbus confirme par ailleurs que ses prévisions pour 2026 restent inchangées. Les objectifs présentés reposent notamment sur une parité de 1,22 dollar pour 1 euro et sur l'hypothèse d'une stabilité des échanges commerciaux, des droits de douane, de la chaîne d'approvisionnement et de l'environnement économique mondial.