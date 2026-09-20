Vaste attaque de drones ukrainiens contre Moscou

Les autorités russes ont annoncé dimanche que la région de Moscou avait été la cible durant la nuit d'une vaste attaque de drones ukrainiens, qui a fait deux morts, au troisième et dernier jour des élections législatives dans le pays.

En Ukraine, quatre personnes dont trois enfants ont été tuées durant la nuit lors d'attaques russes sur la région de Kyiv, ont rapporté les autorités régionales.

Sur la messagerie Telegram, le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a déclaré que la ville avait rarement connu pareille offensive. La Russie a abattu plus de 1.600 drones depuis samedi, dont 450 visant Moscou, a-t-il dit.

Plusieurs de ces engins sont tombés près d'une raffinerie pétrolière, un autre a touché un appartement, a précisé Sergueï Sobianine, en déclarant qu'aucune victime n'était à déplorer, les deux décès ayant été enregistrés hors de la capitale.

"Cette attaque sans précédent avait été clairement planifiée pour perturber les élections", a-t-il dit. "L'adversaire a échoué dans son objectif."

Les frappes ukrainiennes ont mis hors service ces derniers mois une part importante des capacités de raffinage de la Russie, provoquant des pénuries de produits pétroliers, une hausse des prix du carburant et de longues files d'attente dans les stations-service de nombreuses régions.

L'usine de Moscou, qui a été visée à plusieurs reprises, a traité 11,6 millions de tonnes de pétrole en 2024, produisant 2,9 millions de tonnes d'essence et 3,2 millions de tonnes de gazole, selon les dernières données disponibles.

Dans la région de Moscou, outre les deux décès, 400 personnes — dont 70 enfants — ont été évacuées d'un immeuble résidentiel de 21 étages dans le district de Ramenskoïe, et plusieurs habitations ont été endommagées, a indiqué le gouverneur Andreï Vorobiov.

En Ukraine, une mère et ses deux enfants de 3 ans ont été tués par une frappe de drone sur leur maison, ont rapporté les secours. Une fille est morte à l'hôpital après une autre frappe, a déclaré le gouverneur de l'oblast de Kyiv, Timour Tkatchanko.

Trente et un sites ont été endommagés dans cinq districts, a-t-il dit.

(Bureaux de Reuters, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)