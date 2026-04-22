VAST Data évaluée à 30 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Le fournisseur d'infrastructure d'intelligence artificielle VAST Data a déclaré mercredi qu'il était évalué à 30 milliards de dollars lors de son dernier tour de table, qui comprenait des capitaux primaires et secondaires d'environ 1 milliard de dollars.

Le tour de table, série F, a été mené par Drive Capital, Access Industries agissant en tant que co-chef de file, et comprenait la participation d'investisseurs existants tels que Fidelity Management & Research Company, NEA, et Nvidia NVDA.O .

VAST Data, dont le siège se trouve à New York, développe une technologie de stockage spécialement conçue pour les grands centres de données d'intelligence artificielle, permettant un mouvement efficace des données entre les processeurs graphiques (GPU) fabriqués par des sociétés telles que Nvidia.

Elle compte parmi ses clients des entreprises telles que xAI d'Elon Musk et CoreWeave CRWV.O .

"L'ampleur et la rapidité de l'adoption de l'IA créent une nouvelle catégorie d'entreprises d'infrastructure", a déclaré Chris Olsen, cofondateur et partenaire de Drive Capital. "VAST émerge comme le leader incontestable dans cette catégorie"