 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Varenne Capital Partners : la BCE confirme son approche "data-dependent"
information fournie par AOF 09/02/2026 à 16:57

(AOF) - Sans grande surprise, la BCE a décidé, et pour la cinquième réunion consécutive, de maintenir son principal taux directeur inchangé à 2%. Un statu quo justifié par une inflation qui, précisément, devrait se stabiliser au niveau de son objectif de 2% à moyen terme.

"L'institution confirme ainsi son approche "data-dependent", réunion après réunion, sur fond de croissance jugée résiliente, indépendamment des nombreuses incertitudes macroéconomiques, commerciales et géopolitiques. Pour l'heure, la vigueur de l'euro ne semble pas l'inquiéter outre mesure et nous n'observons pas de biais dovish marqué", souligne Gianluca Lobefalo, conseiller en investissement senior de Varenne Capital Partners.

"Même stabilité finale outre-Manche, mais avec un vote serré au sein de la Bank of England, par cinq voix contre quatre, en faveur du maintien de ses taux à 3,75%. Une décision qui a surpris le marché, alors que l'inflation est désormais attendue sous l'objectif, ce qui accrédite la thèse d'un assouplissement dès le mois de mars", relève t-il également.

Selon lui, "pour l'heure, la volonté de l'institution de ramener la hausse des prix de son niveau actuel (3,4%) à la cible de 2% prévaut sur celle de réduire le taux de chômage". Le gouverneur Andrew Bailey a encore fait office de ' swing vote ' et deux membres de la BoE envisagent de nouvelles baisses cette année pour ramener les taux à 3,25%.

Banques centrales
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank