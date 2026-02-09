Varenne Capital Partners : la BCE confirme son approche "data-dependent"

(AOF) - Sans grande surprise, la BCE a décidé, et pour la cinquième réunion consécutive, de maintenir son principal taux directeur inchangé à 2%. Un statu quo justifié par une inflation qui, précisément, devrait se stabiliser au niveau de son objectif de 2% à moyen terme.

"L'institution confirme ainsi son approche "data-dependent", réunion après réunion, sur fond de croissance jugée résiliente, indépendamment des nombreuses incertitudes macroéconomiques, commerciales et géopolitiques. Pour l'heure, la vigueur de l'euro ne semble pas l'inquiéter outre mesure et nous n'observons pas de biais dovish marqué", souligne Gianluca Lobefalo, conseiller en investissement senior de Varenne Capital Partners.

"Même stabilité finale outre-Manche, mais avec un vote serré au sein de la Bank of England, par cinq voix contre quatre, en faveur du maintien de ses taux à 3,75%. Une décision qui a surpris le marché, alors que l'inflation est désormais attendue sous l'objectif, ce qui accrédite la thèse d'un assouplissement dès le mois de mars", relève t-il également.

Selon lui, "pour l'heure, la volonté de l'institution de ramener la hausse des prix de son niveau actuel (3,4%) à la cible de 2% prévaut sur celle de réduire le taux de chômage". Le gouverneur Andrew Bailey a encore fait office de ' swing vote ' et deux membres de la BoE envisagent de nouvelles baisses cette année pour ramener les taux à 3,25%.