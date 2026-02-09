 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Antoine Arnault promu au comité exécutif de LVMH
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 19:03

Antoine Arnault assiste au défilé de la collection automne-hiver 2019-2020 de la maison de couture Berluti lors de la Semaine de la mode masculine à Paris

Antoine Arnault assiste au défilé de la collection automne-hiver 2019-2020 de la maison de couture Berluti lors de la Semaine de la mode masculine à Paris

Antoine Arnault, fils du PDG Bernard ‍Arnault, a été promu lundi au comité exécutif de LVMH, où ‌siège déjà sa soeur Delphine Arnault.

Bernard Arnault, âgé de ​76 ans, a cinq enfants ⁠tous impliqués dans la gestion de son empire du ⁠luxe, ‍qu'il dirige depuis près de ⁠40 ans. Seuls les deux aînés, Delphine, 50 ans et ​PDG de Christian Dior, et désormais Antoine, 48 ans et ⁠directeur Image et Environnement ​du groupe, font partie du ​comité exécutif.

Véronique ​Courtois, portée à la tête de ​Parfums ⁠Christian Dior et de la division Beauté du groupe, a également été nommée lundi au sein ‌de ce comité exécutif tandis que Stéphane Rinderknech quitte le groupe pour poursuivre de nouveaux projets, a dit LVMH.

(Tassilo Hummel et ‌Elena Smirnova)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank