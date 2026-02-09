Antoine Arnault promu au comité exécutif de LVMH

Antoine Arnault assiste au défilé de la collection automne-hiver 2019-2020 de la maison de couture Berluti lors de la Semaine de la mode masculine à Paris

Antoine Arnault, fils du PDG Bernard ‍Arnault, a été promu lundi au comité exécutif de LVMH, où ‌siège déjà sa soeur Delphine Arnault.

Bernard Arnault, âgé de ​76 ans, a cinq enfants ⁠tous impliqués dans la gestion de son empire du ⁠luxe, ‍qu'il dirige depuis près de ⁠40 ans. Seuls les deux aînés, Delphine, 50 ans et ​PDG de Christian Dior, et désormais Antoine, 48 ans et ⁠directeur Image et Environnement ​du groupe, font partie du ​comité exécutif.

Véronique ​Courtois, portée à la tête de ​Parfums ⁠Christian Dior et de la division Beauté du groupe, a également été nommée lundi au sein ‌de ce comité exécutif tandis que Stéphane Rinderknech quitte le groupe pour poursuivre de nouveaux projets, a dit LVMH.

(Tassilo Hummel et ‌Elena Smirnova)