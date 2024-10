Vantiva : nomination d'un nouveau patron

(AOF) - Vantiva a annoncé la nomination de Tim O’Loughlin au poste de directeur général. Sa nomination ainsi que sa cooptation en qualité d’administrateur ont été décidées par le conseil d’administration du spécialiste de la de la maison connectée. Tim O’Loughlin succède à Lars Ihlen, qui occupait les fonctions de directeur général de Vantiva par intérim depuis le 15 août 2024. Lars Ihlen poursuivra ses fonctions de Directeur financier du groupe.

Avec plus de 20 ans d'expérience dans la direction d'entreprise, Tim O'Loughlin bénéficie d'une forte expertise dans les marchés stratégiques des équipements technologiques et des logiciels BtoB. Il a notamment occupé pendant 18 ans des fonctions de direction dans deux entreprises récemment acquises par Vantiva, ARRIS et Pace. Tim O'Loughlin était depuis le 2 janvier 2024 directeur exécutif des activités commerciales, Amériques de Vantiva.

