Vantiva lance Soundscape Mini

Le spécialiste des solutions technologiques pour la maison connectée a dévoilé le lancement d'un nouveau produit. Soundscape Mini est un décodeur audio compact qui vise à regrouper les performances visuelles, le son immersif et la gestion de la maison connectée au sein d'un équipement unique.

Conçu sur la plateforme Emerald v2 de Vantiva, l'appareil intègre un système audio 3.1 dynamique compatible Dolby Atmos virtualisé, des enceintes surround sans fil évolutives ainsi que la connectivité Wi-Fi 7 pour assurer le streaming à faible latence sur les réseaux domestiques à forte charge.

Soundscape Mini intègre une technologie d'intelligence artificielle (IA) embarquée associée à des microphones longue portée, permettant une interaction vocale naturelle pour la recherche de contenus et le contrôle des appareils connectés.

Pensé spécifiquement pour les opérateurs télécoms et de divertissement, le boîtier offre des options de personnalisation sur mesure, incluant l'intégration directe de leurs services et d'interfaces utilisateur à leur marque.