Vantiva dévoilé l'élection de Katleen Vandeweyer à la présidence du conseil

(AOF) - Vantiva a annoncé l’élection de Katleen Vandeweyer, une administratrice indépendante, au poste de présidente du conseil, pour succéder à Brian Shearer. Katleen Vandeweyer dispose d’une solide expérience en gestion d’entreprise ainsi qu’une forte expertise dans le secteur des télécommunications.

"Nous sommes très heureux que Katleen prenne la présidence du Conseil. Son travail en tant que Présidente du Comité d'audit et administratrice référente du groupe ainsi que son solide parcours en matière de leadership dans les affaires et la technologie font d'elle la dirigeante idéale pour accompagner le Conseil dans les prochaines étapes de croissance de Vantiva", a déclaré Tim O'Loughlin, président-directeur général de l'ex-Technicolor.

Vantiva est un leader technologique mondial qui permet aux fournisseurs de services réseau de connecter les consommateurs dans le monde entier.

