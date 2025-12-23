 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vantiva dévoilé l'élection de Katleen Vandeweyer à la présidence du conseil
information fournie par AOF 23/12/2025 à 08:59

(AOF) - Vantiva a annoncé l’élection de Katleen Vandeweyer, une administratrice indépendante, au poste de présidente du conseil, pour succéder à Brian Shearer. Katleen Vandeweyer dispose d’une solide expérience en gestion d’entreprise ainsi qu’une forte expertise dans le secteur des télécommunications.

"Nous sommes très heureux que Katleen prenne la présidence du Conseil. Son travail en tant que Présidente du Comité d'audit et administratrice référente du groupe ainsi que son solide parcours en matière de leadership dans les affaires et la technologie font d'elle la dirigeante idéale pour accompagner le Conseil dans les prochaines étapes de croissance de Vantiva", a déclaré Tim O'Loughlin, président-directeur général de l'ex-Technicolor.

Vantiva est un leader technologique mondial qui permet aux fournisseurs de services réseau de connecter les consommateurs dans le monde entier.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

VANTIVA
0,0879 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank