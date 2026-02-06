 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Disparition de Tiphaine Véron au Japon: sa famille dépose une pétition à l'Elysée
information fournie par AFP 06/02/2026 à 18:35

Damien (g) et Sybille Véron, frère et soeur de Tiphaine Véron, disparue au Japon en 2018, devant l'Elysée, le 6 février 2026 à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

Damien (g) et Sybille Véron, frère et soeur de Tiphaine Véron, disparue au Japon en 2018, devant l'Elysée, le 6 février 2026 à Paris ( AFP / Alain JOCARD )

La famille de Tiphaine Véron, jeune Française disparue sans explications au Japon en 2018, a présenté à l'Elysée une pétition qui vise à demander à Tokyo de relancer l'enquête, au point mort actuellement.

"La pétition et cette lettre, c'est vraiment notre dernière chance pour savoir ce qui est arrivé à Tiphaine. S'il n'y a pas une intervention d'Emmanuel Macron, la police japonaise n'enquêtera jamais", a expliqué à l'AFP Damien Véron, venu devant l'Elysée avec son autre soeur Sibylle et sa compagne.

Des photos de famille non datées, diffusée le 13 juillet 2021, montrent Tiphaine Veron, disparue dans la ville de Nikko le 29 juillet 2018, deux jours après son arrivée au Japon ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Des photos de famille non datées, diffusée le 13 juillet 2021, montrent Tiphaine Veron, disparue dans la ville de Nikko le 29 juillet 2018, deux jours après son arrivée au Japon ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Tiphaine Véron, assistante scolaire de 36 ans, avait été vue pour la dernière fois le 29 juillet 2018, lors d'une visite de la cité touristique de Nikko, au nord de Tokyo. Son passeport avait été retrouvé avec ses affaires dans sa chambre d'hôtel.

Si les autorités japonaises privilégient la piste accidentelle, Damien Véron, demande une enquête criminelle.

La géolocalisation des derniers déplacements de Tiphaine grâce à son portable contredit le témoignage du patron de l'hôtel où Tiphaine Véron séjournait seule, selon un rapport de la société suisse spécialisée dans l'analyse de données personnelles, Hestia.ai, mandatée par la famille.

L'hôtel où où la touriste française disparue Tiphaine Veron a séjourné à Nikko, le 23 août 2018 au Japon ( AFP / Kazuhiro NOGI )

L'hôtel où où la touriste française disparue Tiphaine Veron a séjourné à Nikko, le 23 août 2018 au Japon ( AFP / Kazuhiro NOGI )

Le patron de l'hôtel, qui a signalé sa disparition, a toujours affirmé l'avoir vue partir le matin à 10H00.

La famille estime que la piste criminelle n'a pas été sérieusement explorée. Les traces de sang retrouvées dans la chambre de Tiphaine n'ont notamment pas été expertisées. Elle s'interroge aussi sur le rôle du gérant de l'hôtel, seulement auditionné en qualité de témoin, par ailleurs "policier volontaire" et présent lors des battues.

Une commission rogatoire internationale a été transmise en mai au ministère japonais de la Justice, selon Damien Véron, sans nouvelle depuis.

Des affiches demandant des informations sur la touriste française disparue Tiphaine Véron placardées sur un panneau à Nikko, le 23 août 2018 au Japon ( AFP / Kazuhiro NOGI )

Des affiches demandant des informations sur la touriste française disparue Tiphaine Véron placardées sur un panneau à Nikko, le 23 août 2018 au Japon ( AFP / Kazuhiro NOGI )

Le comité des disparitions forcées des Nations unies a également intimé à plusieurs reprises au gouvernement japonais de mener une enquête pour identifier les auteurs de la disparition.

En novembre, ayant pris connaissance des éléments transmis par la famille, le comité s'est inquiété dans une nouvelle demande "de l'indépendance et de l'impartialité des forces de police en charge de l'enquête".

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 19:15

    On sait depuis l'enlèvement mafieux de Carlos Ghosn par la "justice japonaise" que dans ce pays, la vie des étrangers ne compte pas.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank