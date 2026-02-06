L'Europe finit en ordre dispersé avec les craintes sur l'IA

Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX est photographié à la bourse de Francfort

par Mara Vilcu

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, dans un contexte de volatilité accrue liée au secteur technologique.

À Paris, le CAC 40 a pris 0,43% à 35,67 points. Le Footsie britannique a perdu 0,59%, tandis que le Dax allemand a progressé de 0,93%. L'indice EuroStoxx 50 a gagné 1,18%, tandis que le ‍FTSEurofirst 300 a progressé de 0,88% et le Stoxx 600 a grimpé de 0,89%.

Sur la semaine, le Stoxx 600 a pris 0,99% et le CAC 40, 1,81%.

Les craintes que les investissements colossaux dans l'intelligence artificielle (IA) n'offrent pas les rendements escomptés et que cette technologie en plein essor pénalise les modèles économiques du secteur des logiciels, des données ou de la publicité, ont pesé sur les marchés d'actions au cours de cette première ‌semaine de février.

Les 600 milliards de dollars que Amazon, Microsoft, Google et Meta prévoient de dépenser cette année dans l'IA ont alimenté les craintes concernant le coût du boom de l'IA, tandis que les inquiétudes relatives aux perturbations dans des secteurs tels que les logiciels et les services de données ont persisté.

"La semaine a été divisée en deux parties. Au début de la semaine, ​les inquiétudes concernaient les logiciels d'IA, puis à la fin de la semaine, elles portaient sur les dépenses en IA", a dit Fiona Cincotta, analyste de marché senior chez City Index.

"La ruée ⁠vers l'IA est-elle terminée ? C'est la question qui domine les marchés cette semaine, alors que la volatilité refait surface et que les actions des éditeurs de logiciels sont en baisse. Les gros titres qui auraient propulsé les actions vers de nouveaux sommets au plus fort de l'optimisme autour de l'IA sont désormais interprétés avec beaucoup plus ⁠de prudence par les investisseurs", estime Carlota Estragues Lopez, stratégiste actions chez St. ‍James's Place.

"Ce n'est pas seulement le retour sur investissement qui inquiète les investisseurs, mais aussi le risque d'un leadership étroit sur le marché, qui ⁠peine à s'étendre au-delà d'une poignée de sociétés à très forte capitalisation. Les éditeurs de logiciels, autrefois considérés comme les principaux bénéficiaires de l'IA, sont de plus en plus perçus comme vulnérables aux bouleversements liés à l'IA", selon elle.

Sur le plan géopolitique, l'Iran et les Etats-Unis ont participé vendredi à Oman à des discussions indirectes sur fond de menace d'intervention militaire américaine contre la République islamique, dont le ministre des Affaires étrangères ​a jugé qu'elles constituaient une bonne base et qu'elles allaient se poursuivre.

VALEURS

Les valeurs européennes du luxe ont perdu en Bourse vendredi, dans le sillage de Kering, les investisseurs doutant des perspectives de retour à la croissance de Gucci, sa marque phare, en 2026, alors que le groupe français doit publier la semaine prochaine ses résultats financiers pour l'exercice 2025. L'action Kering a abandonné 0,56%.

Moncler et Brunello Cucinelli ont perdu 0,41% et ⁠0,19% respectivement.

Le concurrent français LVMH a abandonné 0,37%.

Le constructeur automobile franco-italien Stellantis a plongé de 25% à Paris après avoir annoncé des charges exceptionnelles, reflétant un virage stratégique passant notamment ​par une révision en baisse de ses ambitions 100% électriques.

Le secteur automobile sur le Stoxx 600 a reculé de 2,73% dans son sillage.

Société Générale ​a perdu 2,21%, la banque française ayant publié des ​résultats mitigés au quatrième trimestre.

L'élargissement du rappel de lots de lait infantile du groupe Danone a pesé à nouveau sur l'action du groupe français, qui a perdu 3,70%.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en ​Europe, le Dow Jones gagne 1,81%, le Standard & Poor's 500 1,44% et le Nasdaq Composite 1,56%.

LES INDICATEURS DU JOUR

Le ⁠déficit commercial de la France s'est établi à 4,843 milliards d'euros à fin décembre, montrent les données publiées vendredi par le bureau des Douanes françaises.

Le moral des ménages américains s'est amélioré de manière inattendue en février, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

CHANGES

Le dollar baisse, mais il s'est maintenu vendredi pendant la journée à un niveau proche de son plus haut niveau depuis deux semaines, tirant parti de son attrait en tant que valeur refuge, alors que les investisseurs se sont empressés de liquider certaines de leurs positions plus risquées à la suite d'une forte chute des actions, des cryptomonnaies et des métaux précieux, alimentée par ‌les inquiétudes liées à la hausse des dépenses liées à l'intelligence artificielle cette année.

Le dollar perd 0,19% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,32% à 1,1813 dollar.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne 0,8 point de base à 4,2179%. Le deux ans avance de 2,3 points de base à 3,5058%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans prend 0,1 point de base à 2,8446%. Le deux ans est stable à 2,0706%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en hausse mais ils ont baissé pendant la journée, les investisseurs évaluant les discussions entre les États-Unis et l'Iran qui se sont déroulées à Oman, dans un contexte de craintes d'un nouveau conflit au Moyen-Orient susceptible de perturber l'approvisionnement.

Le Brent avance de 1,24% à 68,39 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 1,15% à 64,02 dollars.

A SUIVRE LE ‌9 FEVRIER : [L8N3Z21I2]

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu)