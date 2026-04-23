Vantiva - Chiffre d’affaires du premier trimestre et refinancement

Communiqué de Presse

Chiffre d’affaires du premier trimestre et refinancement

Chiffre d’affaires en baisse de 14,1 % (-4,0 % à taux de change constants)

Conclusion d’un accord pour le refinancement

Guidance maintenue

Paris (France) – 23 avril 2026 – Vantiva (Euronext Paris : VANTI), leader technologique mondial dans les solutions de connectivité, a annoncé aujourd’hui son chiffre d’affaires non audité pour le premier trimestre 2026.

Le chiffre d’affaires du Groupe a reculé de 14,1 % en glissement annuel au premier trimestre, principalement en raison de la faiblesse du dollar américain. À taux de change constants, le chiffre d’affaires a diminué de 4 %, principalement en raison d’une demande plus faible pour les équipements vidéo.

Le chiffre d’affaires du Groupe s’est établi à 349 millions d’euros, en baisse de 14,1 % sur un an (-4 % à taux de change constants).

Les revenus Broadband ont progressé de 1,4 % (+13,2 % à taux de change constants), tandis que les revenus Vidéo ont reculé de 46,7 % (-40,4 % à taux de change constants).

Vantiva et ses prêteurs actuels ont conclu un accord engageant pour le refinancement de la dette du Groupe pour une période de 4 ans.

Le Groupe maintient son objectif de flux de trésorerie disponible positif en 2026.

Tim O’Loughlin, Directeur général de Vantiva, a déclaré :

« Le premier trimestre s’inscrit dans la continuité de la dynamique observée au trimestre précédent : une accélération de l’activité Broadband en Amérique du Nord et une pression persistante sur la demande vidéo dans la plupart des marchés. Il est important de souligner que nous avons travaillé tout au long du trimestre sur le refinancement de notre dette et que nous nous sommes mis d’accord récemment avec les prêteurs sur des termes favorables. Ces termes constituent une base solide pour poursuivre l’exécution de notre stratégie et saisir des opportunités de croissance. Notre environnement reste dynamique, nous demeurons concentrés et continuerons à tenir nos engagements.»

Chiffre d’affaires T1 2026

CPE / Equipements terminaux d’abonné

Millions d’euos, activités poursuivies T1 2026 T1 2025 1 Taux de changes réels



Taux de change constants



Chiffre d’affaires 349 406 (14,1) % (4,0) % Par produits Haut Débit 279 276 1,4 % 13,2 % Vidéo 70 131 (46,7 %) (40,4 %)

Faits marquants du premier trimestre

Le chiffre d’affaires a reculé de 14,1 %, reflétant principalement un effet de change défavorable résultat d’une parité dollar/euro qui s’est détériorée d’environ 10 % sur la période.

Dans la zone Amériques, l’activité a été soutenue par une accélération de la demande de plusieurs clients majeurs, tandis que la région Eurasie a évolué dans un environnement de marché plus difficile. La demande d’équipements vidéo a continué de se contracter, bien que certaines exceptions régionales aient été observées.

Dans l’ensemble, cette performance du chiffre d’affaires est conforme aux attentes du management.

Perspectives

Le groupe maintien sa guidance d’un free cash-flow positif pour l’année 2026.

Refinancement

Les prêteurs ont accepté les termes d’un accord pour le refinancement de la dette avec un extension de maturité de 4 ans, à des conditions favorables par rapport aux modalités actuelles et attractives au regard du marché de crédit.

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Avertissement : Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des "déclarations prospectives", y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations qui prédisent ou indiquent des événements, des tendances, des plans ou des objectifs futurs, sur la base de certaines hypothèses ou qui ne sont pas directement liées à des faits historiques ou actuels. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes et les convictions actuelles de la direction et sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et les résultats futurs exprimés, prévus ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Pour une liste et une description plus complète de ces risques et incertitudes, veuillez-vous référer aux documents déposés par Vantiva auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Le document d'enregistrement universel 2024 a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 17 avril 2025, sous le numéro D.25-0279.

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About Vantiva

Repoussons les limites

Vantiva (Euronext Paris : VANTI) est un leader technologique mondial dans le domaine des équipements domestiques (CPE). Depuis plus de 130 ans, Vantiva, autrefois connue sous le nom de Technicolor, développe des solutions qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et services les plus importants pour eux. Aujourd’hui, l’entreprise continue de redéfinir la connectivité grâce à des systèmes intelligents qui font référence dans le haut-débit, la vidéo et l’IoT (Internet des Objets), transformant la façon dont chacun vit, travaille et interagit avec les autres.

Vantiva associe une approche centrée sur le client avec des décennies d'expertise en développement logiciel, en conception de matériel électronique et en gestion flexible de la chaîne d'approvisionnement, afin d’offrir des solutions de haute qualité à grande échelle. Ces compétences font de Vantiva un partenaire de confiance pour les principaux opérateurs télécoms dans le monde, ainsi que pour toutes les entreprises clientes et les consommateurs à travers la planète.

L’engagement fort de Vantiva en matière de durabilité et ses pratiques commerciales responsables ont été récompensées par plusieurs médailles d’or et de platine délivrées par EcoVadis, qui salue ses performances environnementales et sociales, et place Vantiva parmi le top 2 % des organisations de son secteur évaluées à l'échelle mondiale.

Basée à Paris, avec des sièges régionaux en Australie, au Brésil, en Chine, en Inde, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis, l'entreprise répond aux besoins d’une clientèle internationale diversifiée.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et X (Twitter) .

Contacts

Relations investisseurs Vantiva Image 7 pour Vantiva

investor.relations@vantiva.com vantiva.press@image7.fr

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