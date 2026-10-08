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Vantiva annonce des changements de direction et de gouvernance
information fournie par GlobeNewswire 08/10/2026 à 20:30

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Communiqué de presse

Vantiva annonce des changements de direction et de gouvernance

Tim O’Loughlin quitte ses fonctions de Directeur général et d’administrateur ; Lars Ihlen est nommé Directeur général par intérim

Paris (France) – 8 octobre 2026 – Le Conseil d’administration de Vantiva annonce aujourd’hui que Tim O’Loughlin a décidé de quitter ses fonctions de Directeur général et d’administrateur pour des raisons personnelles, avec effet immédiat.

Le Conseil d’administration engagera dès que possible le processus de recherche d’un Directeur général à titre permanent. Tim O’Loughlin devrait continuer à accompagner la Société en qualité de conseiller.

Le Conseil d’administration a nommé Lars Ihlen Directeur général par intérim. Il continuera également d’exercer ses fonctions de Directeur financier. Lars Ihlen occupe le poste de Directeur financier depuis quinze ans, d’abord chez Technicolor Connected Home puis chez Vantiva. Il a également déjà assuré par le passé les fonctions de Directeur général par intérim de Vantiva.

« Le Conseil remercie Tim pour les deux années durant lesquelles il a dirigé l’entreprise en tant que Directeur général. Au cours de cette période, il a recentré la Société sur ses priorités stratégiques et rationalisé ses opérations afin d’en renforcer la performance », a déclaré Katleen Vandeweyer, Présidente du Conseil d’administration. « J’ai toute confiance dans la capacité de Lars à diriger l’entreprise durant cette phase de transition. Avec le soutien de l’équipe de direction et du Conseil d’administration, il demeure pleinement engagé à poursuivre le développement de Vantiva dans l’intérêt de l’ensemble de nos clients et de nos parties prenantes. »

Par ailleurs, dans le cadre de la réduction programmée de la taille du Conseil d’administration accompagnant le transfert envisagé de la cotation vers Euronext Growth, Tony Werner quitte ses fonctions d’administrateur. Tony devrait continuer à accompagner la Société en qualité de conseiller technique.

A propos de Vantiva

Repoussons les limites

Vantiva (Euronext Paris : VANTI) est un leader technologique mondial dans le domaine des équipements domestiques (CPE). Depuis plus de 130 ans, Vantiva, autrefois connue sous le nom de Technicolor, développe des solutions qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et services les plus importants pour eux. Aujourd’hui, l’entreprise continue de redéfinir la connectivité grâce à des systèmes intelligents qui font référence dans le haut-débit, la vidéo et l’IoT (Internet des Objets), transformant la façon dont chacun vit, travaille et interagit avec les autres.

Vantiva associe une approche centrée sur le client avec des décennies d’expertise en développement logiciel, en conception de matériel électronique et en gestion flexible de la chaîne d’approvisionnement, afin d’offrir des solutions de haute qualité à grande échelle. Ces compétences font de Vantiva un partenaire de confiance pour les principaux opérateurs télécoms dans le monde, ainsi que pour toutes les entreprises clientes et les consommateurs à travers la planète.

L’engagement fort de Vantiva en matière de durabilité et ses pratiques commerciales responsables ont été récompensées par plusieurs médailles d’or et de platine délivrées par EcoVadis, qui salue ses performances environnementales et sociales, et place Vantiva parmi le top 1 % des organisations de son secteur évaluées à l’échelle mondiale.

Basée à Paris, avec des sièges régionaux en Australie, au Brésil, en Chine, en Inde, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis, l’entreprise répond aux besoins d’une clientèle internationale diversifiée.

Pour plus d’informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et X (Twitter) .

Contacts

Relations investisseurs Vantiva Image 7 pour Vantiva

investor.relations@vantiva.com vantiva.press@image7.fr

Pièce jointe


© GlobeNewswire

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