Vantiva: à nouveau distingué par le cabinet EcoVadis information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 15:25









(CercleFinance.com) - Vantiva annonce avoir obtenu sa quatrième médaille d'Or décernée par le cabinet d'évaluation de la durabilité EcoVadis, s'ajoutant à ses précédentes récompenses de trois médailles d'Or et deux médailles de Platine au cours des dernières années.



La société affirme se classer désormais dans les 2% des meilleures entreprises de fabrication d'équipements de communication et parmi les 3% toutes industries confondues à l'échelle mondiale, quels que soient leur taille, leur secteur ou leur géographie.



Lors de sa dernière évaluation, Vantiva a maintenu une note globale de 78/100, en cohérence avec son précédent résultat, et a obtenu une performance de 91/100 dans la catégorie environnementale, la plaçant dans le Top 1% de son secteur.





Valeurs associées VANTIVA 0,11 EUR Euronext Paris -1,38%