Vantage Data Centers prévoit un campus d'IA de 25 milliards de dollars au Texas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vantage Data Centers a déclaré mardi qu'il dépenserait plus de 25 milliards de dollars pour construire un campus de centres de données de 1 200 acres dans le comté de Shackelford, au Texas, alors que la demande croissante d'infrastructures d'intelligence artificielle alimente des développements à grande échelle.

Soutenu par la société de capital-investissement Silver Lake et le gestionnaire d'actifs DigitalBridge DBRG.N , Vantage a déclaré que le campus de 1,4 gigawatt, baptisé "Frontier", est le plus grand de son portefeuille mondial.

Les chatbots tels que ChatGPT d'OpenAI et Gemini de Google ont besoin d'une capacité de calcul massive, ce qui a suscité une demande de centres de données spécialisés. Ces installations sont coûteuses car elles nécessitent des puces et des serveurs de pointe, ainsi que des solutions d'alimentation et de refroidissement adéquates.

Des entreprises comme Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O et Meta Platforms META.O consacrent des milliards de dollars à l'expansion et à la création de leurs centres de données.

Vantage indique que la construction du campus a commencé, qui accueillera 10 centres de données et supportera des racks à ultra-haute densité de plus de 250 kilowatts chacun. Le premier bâtiment devrait être construit au cours du second semestre de l'année prochaine.

Silver Lake a été l'un des investisseurs fondateurs de Vantage en 2010. Sureel Choksi, directrice générale de Vantage, a rejoint l'entreprise en 2013.

Après s'être retiré de Vantage en 2017, Silver Lake a déclaré qu'il avait été invité à revenir sur une base exclusive en 2023 pour soutenir la levée de capitaux et codiriger un financement par actions de 9,2 milliards de dollars avec DigitalBridge en 2024.