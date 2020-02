Vanguard se lance à son tour dans le private equity

(NEWSManagers.com) -

Le private equity fait un nouvel émule. Le géant américain Vanguard, grand spécialiste de la gestion passive à travers les ETF, vient d'annoncer un partenariat avec HarbourVest, qui gère 68 milliards de dollars sur ce segment. Concrètement, il s'agit de lancer un fonds géré par ce dernier chaque année pour donner accès au private equity aux clients qualifiés de Vanguard.

" Le capital-investissement va venir compléter nos fonds à gestion active et passive, car nous cherchons à élargir l'accès à cette classe d'actifs et à améliorer les rendements de nos clients, explique dans un communiqué Tim Buckley, le directeur général de Vanguard. Si cette stratégie sera initialement proposée aux clients institutionnels avisés, nous souhaitons à terme élargir l'accès aux investisseurs par d'autres canaux. Pour les investisseurs individuels en particulier, ce partenariat présentera une opportunité incroyable - un accès et des conditions qu'ils ne pourraient pas obtenir seuls" .

HarbourVest devrait notamment investir dans des hedge funds qui sont potentiellement fermés à de nouvelles souscriptions.

Les marchés des capitaux ont considérablement évolué au cours de la dernière décennie, reconnaît Vanguard, qui " voit dans le capital-investissement une opportunité pour les investisseurs en mesure de prendre l'engagement à long terme requis par ces investissements " . Son pincipal concurrent, BlackRock, avait lui aussi lancé il y a deux ans une activité de private equity.