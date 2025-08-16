 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pollution plastique: les pays favorables à un traité ambitieux ont gagné en "force", selon Paris
information fournie par AFP 16/08/2025 à 09:45

La ministre française de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, le 13 août 2025 à Genève ( AFP / Fabrice COFFRINI )

La ministre française de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, le 13 août 2025 à Genève ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Les pays aux positions les plus ambitieuses pour réduire la pollution plastique ont gagné en "force" en vue d'une prochaine session de négociation, après l'échec des pourparlers à Genève sur l'adoption d'un traité, a jugé samedi le gouvernement français.

"On n'a pas réussi à trouver un accord, mais (...) près de 120 pays sont aujourd'hui unis pour avoir un traité ambitieux sur le plastique. Et ces dix jours de discussions ont permis de rapprocher les positions entre ces pays unis", a observé la ministre française de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, sur la radio France Inter.

"Souvent, le bât blesse dans les négociations sur les sujets de financements, là où finalement on est assez proche d'un accord, surtout sur ces sujets-là et ça nous donne de la force pour les rounds potentiels suivants", selon elle.

"L'Union européenne appelle de ses vœux à ce qu'on poursuive cette négociation", a souligné la ministre.

Dix jours de pourparlers diplomatiques tendus à Genève se sont terminés vendredi à l'aube par un constat d'échec cuisant pour l'environnement et la diplomatie, en l'absence d'accord sur un traité contre la pollution plastique.

"Ce qui est nouveau dans cette négociation, c'est que les Etats-Unis ont rejoint le camp de ceux qui ne veulent pas un accord", a remarqué Agnès Pannier-Runacher.

"La stratégie de blocage systématique des pays producteurs de pétrole - qu'il s'agisse du Moyen-Orient, de la Russie, donc désormais des Etats-Unis - a fonctionné", selon elle.

"En tant que pays consommateur de plastique (...) il y a la capacité à prendre des décisions qui s'imposent aux pays producteurs de pétrole et de plastique. C'est ce que nous avons fait en Europe et c'est sans doute une piste aussi pour remettre de la pression dans le système", a-t-elle encore dit.

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un chercheur de l'Université de Lorraine observe comment la chaleur se propage dans un bac rempli de sable surplombé par un panneau chauffant, pour simuler le passage d'un incendie, le 20 juin 2025 à Laneuvelotte ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )
    Contre les "zombies", des experts du feu à la rescousse des pompiers
    information fournie par AFP 16.08.2025 09:28 

    En Lorraine, au sous-sol truffé d'obus de la Première Guerre mondiale, les autorités ont confié à des chercheurs la tâche d'étudier la propagation des incendies sous la terre, pour diminuer les risques encourus par les pompiers. Dans leur laboratoire, au-dessus ... Lire la suite

  • Un vignoble à proximité d'une forêt ravagée par un incendie à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, dans l'Aude, le 6 août 2025 ( AFP / Idriss BIGOU-GILLES )
    La vigne, un coupe-feu naturel qui s'estompe dans les Corbières
    information fournie par AFP 16.08.2025 08:44 

    Au fil des décennies, la vigne recule dans l'Aude, au gré des campagnes d'arrachage, privant d'un coupe-feu naturel des territoires comme les Corbières, ravagées par un gigantesque incendie début août. Au lendemain du départ du feu qui a parcouru 16.000 hectares ... Lire la suite

  • Le bar à cocktails The Old House à Katmandou le 4 juillet 2025 ( AFP / Prakash MATHEMA )
    Au Népal, la culture du cocktail infuse
    information fournie par AFP 16.08.2025 06:48 

    Derrière son comptoir à Katmandou, un barman dépose délicatement une tranche de titaura, une friandise locale épicée à base de fruit séché, sur une coupe de martini. Il fait partie d'une nouvelle génération de Népalais, souvent formés à l'étranger, qui s'emploient ... Lire la suite

  • Un thermomètre affiche 35 degrés, le 14 août 2025 à Montreuil ( AFP / Martin LELIEVRE )
    La vague de chaleur se poursuit samedi sur une large partie de la France
    information fournie par AFP 16.08.2025 06:17 

    La vague de chaleur se poursuit samedi sur une large partie du pays, jusqu'au sud-Bretagne avec 54 départements placés en vigilance orange par Météo-France, au neuvième jour d'une canicule qui touche également le sud de l'Europe. Un pic de chaleur particulièrement ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank