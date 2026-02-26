Vanguard règle pour 29,5 millions de dollars la poursuite antitrust intentée par des États républicains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le règlement donnés par Kris Kobach, procureur général du Kansas, et d'informations sur les critiques politiques auxquelles est confronté le secteur des fonds de placement.) par Ross Kerber

Le gestionnaire de fonds Vanguard Group a déclaré jeudi qu'il avait accepté de régler le litige déposé par les procureurs généraux républicains du Texas, du Kansas et d'autres États, qui avaient allégué que le gestionnaire de fonds et ses rivaux avaient violé le droit de la concurrence dans le cadre de leur activisme climatique.

Dans un communiqué de presse, Kris Kobach, procureur général du Kansas, a déclaré que l'accord prévoyait que Vanguard verse 29,5 millions de dollars au groupe d'États ayant intenté le procès pour "soutenir les efforts d'application de la loi et d'aide aux consommateurs".

Vanguard a également "accepté des engagements stricts de passivité" lui interdisant de dicter la stratégie des entreprises dans lesquelles elle investit ou de présenter des propositions d'actionnaires liées à des questions environnementales ou sociales, a précisé Kris Kobach.

Un porte-parole de Vanguard of Pennsylvania a déclaré qu'il lui était interdit de divulguer les termes de l'accord. La société a déclaré dans un communiqué qu'elle réaffirmait "la nature passive de nos fonds indiciels".

Vanguard et ses rivaux BlackRock BLK.N et State Street

STT.N ont subi des pressions de la part de politiciens républicains, dont beaucoup proviennent d'États producteurs d'énergie, pour qu'ils cessent de mettre l'accent sur des questions telles que les émissions des entreprises ou la diversité de la main-d'œuvre.

Les groupes de gestion de fonds ont soutenu moins de résolutions d'actionnaires sur ces thèmes ces dernières années, et ont subi une pression réduite en retour, notamment en évitant les nouvelles réglementations de l'administration Trump, du moins pour l'instant.

Des poursuites antitrust restent en cours contre BlackRock et State Street, a déclaré Kris Kobach dans son communiqué, affirmant que les deux sociétés "restent défiantes".

BlackRock et State Street n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.

Parmi les trois grands gestionnaires de fonds, c'est Vanguard qui, dans certains cas, s'est montré le plus disposé à s'accommoder de ses détracteurs conservateurs.

En 2024, par exemple, elle a fait des concessions aux autorités fédérales de régulation de l'énergie qui présentaient des similitudes avec l'accord de jeudi, comme l'offre de s'abstenir de soumettre des propositions d'actionnaires.