 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vanguard règle pour 29,5 millions de dollars la poursuite antitrust intentée par des États républicains
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 18:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur le règlement donnés par Kris Kobach, procureur général du Kansas, et d'informations sur les critiques politiques auxquelles est confronté le secteur des fonds de placement.) par Ross Kerber

Le gestionnaire de fonds Vanguard Group a déclaré jeudi qu'il avait accepté de régler le litige déposé par les procureurs généraux républicains du Texas, du Kansas et d'autres États, qui avaient allégué que le gestionnaire de fonds et ses rivaux avaient violé le droit de la concurrence dans le cadre de leur activisme climatique.

Dans un communiqué de presse, Kris Kobach, procureur général du Kansas, a déclaré que l'accord prévoyait que Vanguard verse 29,5 millions de dollars au groupe d'États ayant intenté le procès pour "soutenir les efforts d'application de la loi et d'aide aux consommateurs".

Vanguard a également "accepté des engagements stricts de passivité" lui interdisant de dicter la stratégie des entreprises dans lesquelles elle investit ou de présenter des propositions d'actionnaires liées à des questions environnementales ou sociales, a précisé Kris Kobach.

Un porte-parole de Vanguard of Pennsylvania a déclaré qu'il lui était interdit de divulguer les termes de l'accord. La société a déclaré dans un communiqué qu'elle réaffirmait "la nature passive de nos fonds indiciels".

Vanguard et ses rivaux BlackRock BLK.N et State Street

STT.N ont subi des pressions de la part de politiciens républicains, dont beaucoup proviennent d'États producteurs d'énergie, pour qu'ils cessent de mettre l'accent sur des questions telles que les émissions des entreprises ou la diversité de la main-d'œuvre.

Les groupes de gestion de fonds ont soutenu moins de résolutions d'actionnaires sur ces thèmes ces dernières années, et ont subi une pression réduite en retour, notamment en évitant les nouvelles réglementations de l'administration Trump, du moins pour l'instant.

Des poursuites antitrust restent en cours contre BlackRock et State Street, a déclaré Kris Kobach dans son communiqué, affirmant que les deux sociétés "restent défiantes".

BlackRock et State Street n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.

Parmi les trois grands gestionnaires de fonds, c'est Vanguard qui, dans certains cas, s'est montré le plus disposé à s'accommoder de ses détracteurs conservateurs.

En 2024, par exemple, elle a fait des concessions aux autorités fédérales de régulation de l'énergie qui présentaient des similitudes avec l'accord de jeudi, comme l'offre de s'abstenir de soumettre des propositions d'actionnaires.

Environnement

Valeurs associées

BLACKROCK
1 063,860 USD NYSE -2,83%
STATE STREET
131,920 USD NYSE +0,21%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank