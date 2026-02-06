 Aller au contenu principal
Vanguard réduit les frais de 53 fonds
information fournie par Agefi Asset Management 06/02/2026 à 08:00

Vanguard a annoncé lundi 2 février des réductions de frais de 84 parts de fonds et d’ETF concernant 53 fonds, ce qui représente une baisse des frais de près de 250 millions de dollars en 2026. Ces baisses prennent effet immédiatement.

Vanguard rappelle avoir réduit les frais de la plupart de ses fonds au cours des deux dernières années, ce qui représente une économie totale de près de 600 millions de dollars pour les investisseurs. « Il s’agit de la plus importante réduction de coûts combinée sur deux ans jamais réalisée par Vanguard », indique un communiqué. La gamme de produits de Vanguard, toutes classes d’actifs et tous styles confondus, affiche désormais un ratio de frais moyen de 0,06?%.

« Vanguard est détenue par ses investisseurs : nous n’avons pas d’actionnaires extérieurs ni de propriétaires privés qui tirent profit de nos clients. Ces réductions de frais, qui devraient permettre d'économiser plus d’un demi-milliard de dollars entre 2025 et 2026, sont une expression claire de notre objectif et de notre engagement envers nos clients en tant que propriétaires », a déclaré Salim Ramji, directeur général de Vanguard. « Lorsque les investisseurs conservent une plus grande partie de leurs gains, les avantages se cumulent à long terme, aidant ainsi nos clients à atteindre leurs objectifs financiers les plus importants », ajoute-t-il.

Les réductions de coûts de Vanguard concernent notamment sa gamme de fonds 9-box sur actions américaines, dont les fonds phares Growth ETF (VUG) et Value ETF (VTV), ainsi que ses autres fonds croissance, value et mixtes de grandes, moyennes et petites capitalisations. Vanguard a également réduit les frais sur le FTSE Emerging Markets ETF (VWO) et sur ses ETF axés sur les dividendes américains, le Dividend Appreciation ETF (VIG) et le High Dividend Yield ETF (VYM).

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2026 Agefi Asset Management.

