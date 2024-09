Vanguard réduit le ticket d’entrée de son robo-advisor

Vanguard va réduire le ticket d’entrée, de 3.00 dollars à 1.000 dollars, pour son service américain de robo-advisor, Digital Advisor.

Lancé en 2020, Vanguard Digital Advisor offre un service de planification financière et de conseil en investissement entièrement numérique. La plateforme aide les clients à identifier leurs objectifs de retraite et autre, puis construit et gère des portefeuilles d’investissement personnalisés, diversifiés et fiscalement avantageux pour les atteindre. Au 30 juin 2024, Digital Advisor affichait plus de 19 milliards de dollars d’actifs sous gestion.