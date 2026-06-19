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Vanguard nomme un nouveau directeur des risques
information fournie par Agefi Asset Management 19/06/2026 à 08:00

Vanguard a annoncé la nomination de Manish Nagar au poste de directeur des risques et de managing director, à compter du 1er janvier 2027.

Manish Nagar occupe actuellement le poste de responsable des risques opérationnels et liés à l’activité (Business & Operational Risk) chez Vanguard, où il supervise la gouvernance des risques pour les activités mondiales en contact avec la clientèle du groupe. Entré chez Vanguard en 2000, il a occupé des fonctions à responsabilités croissantes dans la gestion d’investissements, l’informatique et les risques opérationnels, notamment en tant que directeur des risques pour la gestion d’investissement, responsable des risques pour les activités européennes du groupe, et directeur de la sécurité des systèmes d’information (chief information security officer) de Vanguard.

La division Global Risk & Security du groupe, sous la responsabilité de Manish Nagar, continuera de rendre compte au directeur des investissements Greg Davis. Manish Nagar succédera à Joe Brennan, qui prendra sa retraite de Vanguard à la fin de l’année après plus de trente ans passés chez Vanguard. Joe Brennan avait rejoint Vanguard en 1991 en tant qu’analyste et trader au sein du Fixed Income Group du groupe, et a occupé plusieurs postes de direction de haut niveau, notamment responsable mondial des actions indicielles, directeur des investissements pour la région Asie-Pacifique, et responsable du Portfolio Review. Il occupe le poste de managing director et de directeur des risques depuis septembre 2018.

Par ailleurs, la société a annoncé que John James, managing director du pôle Workplace & Advisor Solutions de Vanguard, a décidé de prendre sa retraite fin septembre, après 18 années dans le groupe. Depuis son arrivée chez Vanguard en 2008, John James a occupé plusieurs postes de direction de haut niveau, notamment responsable pour l’Australie, responsable pour l’Europe, et directeur des ressources humaines. Il a été nommé managing director en 2016.

Les divisions Workplace Solutions et Financial Advisor Solutions continueront d’être rattachées au directeur général Salim Ramji et resteront dirigées respectivement par les managing directors Lauren Valente et Amma Boateng.

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