Vanguard liquide deux fonds monétaires

(NEWSManagers.com) -

Vanguard va liquider ses fonds monétaires Vanguard Pennsylvania Municipal Money Market Fund (1,8 milliard de dollars d' encours) et Vanguard New Jersey Municipal Money Market Fund (1,2 milliard de dollars) en novembre. Les produits ont d' ores et déjà été fermés aux nouveaux investisseurs.

"Après un examen minutieux, Vanguard a estimé que l'offre limitée de titres municipaux spécifiques à court terme disponibles en Pennsylvanie et au New Jersey ne permettait plus d'atteindre les objectifs d'investissement et de maintenir la diversification et le profil de risqué" de ces deux fonds, indique la société de gestion américaine dans un communiqué.