Vanguard lance un fonds actif sur les obligations US

(NEWSManagers.com) - La société de gestion américaine a annoncé ce 12 octobre le lancement d' un fonds géré activement sur le segment des obligations américaines dénommé Vanguard Core-Plus Bond Fund. Ce véhicule investira principalement dans des titres du trésor américain, des titres adossés à des créances hypothécaires et d' autres actifs Investment Grade. Il investira également dans les titres à haut rendement à l' international et dans de la dette émergente. Ce fonds, géré par l' équipe obligataire de la maison, acceptera des investissements pendant une période de souscription de 10 jours et commencera à être négocié le 25 octobre.

Vanguard a également annoncé au début d' année le lancement prochain d' un fonds dénommé Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund. Ce fonds investira principalement aux Etats-Unis à travers des obligations d' entreprises investment grade et high yield ainsi que dans de la dette émergente.

L' équipe obligataire de Vanguard gère actuellement 2.100 milliards de dollars (1.820 milliards d' euros) d' encours, sur les 8.300 milliards de dollars du groupe.