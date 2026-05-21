 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vanguard lance deux ETF UCITS axés sur les actions européennes
information fournie par AOF 21/05/2026 à 14:46

(Zonebourse.com) - Vanguard annonce le lancement de deux ETF : Vanguard FTSE Eurozone UCITS ETF et Vanguard FTSE Developed Europe Small-Cap UCITS ETF. Ces nouveaux ETF auront vocation à constituer des solutions complémentaires pour les investisseurs souhaitant renforcer leur exposition aux actions européennes. Les ETF seront cotés à la Deutsche Börse, sur Euronext Amsterdam, à la Borsa Italiana et à la SIX Swiss Exchange.

Les deux ETF seront gérés par l'équipe Global Equity Group de Vanguard, qui supervise plus de 8 390 000 milliards de dollars d'actifs à travers le monde pour plus de 50 millions de clients. L'équipe s'appuie sur une expertise internationale diversifiée afin d'assurer une réplication précise des indices, une gestion prudente des risques et des performances d'investissement compétitives.

"Lorsque nous concevons des ETF indiciels, notre priorité est d'offrir aux investisseurs l'exposition qu'ils recherchent à travers des véhicules pérennes, liquides et à faible coût. Ces deux ETF UCITS répliquent des indices FTSE reconnus et, associés à l'approche rigoureuse de gestion indicielle de Vanguard, ont vocation à constituer des outils pratiques pour les conseillers et les investisseurs mettant en oeuvre des allocations stratégiques de long terme sur les actions européennes", a commenté Claire Aley, responsable produits et PRD Europe chez Vanguard.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 113,97 -0,04%
Pétrole Brent
107,21 +1,95%
EUTELSAT
3,711 +18,56%
STELLANTIS
6,106 -5,01%
2CRSI
44,94 +8,55%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank