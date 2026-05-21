Vanguard lance deux ETF UCITS axés sur les actions européennes

(Zonebourse.com) - Vanguard annonce le lancement de deux ETF : Vanguard FTSE Eurozone UCITS ETF et Vanguard FTSE Developed Europe Small-Cap UCITS ETF. Ces nouveaux ETF auront vocation à constituer des solutions complémentaires pour les investisseurs souhaitant renforcer leur exposition aux actions européennes. Les ETF seront cotés à la Deutsche Börse, sur Euronext Amsterdam, à la Borsa Italiana et à la SIX Swiss Exchange.

Les deux ETF seront gérés par l'équipe Global Equity Group de Vanguard, qui supervise plus de 8 390 000 milliards de dollars d'actifs à travers le monde pour plus de 50 millions de clients. L'équipe s'appuie sur une expertise internationale diversifiée afin d'assurer une réplication précise des indices, une gestion prudente des risques et des performances d'investissement compétitives.

"Lorsque nous concevons des ETF indiciels, notre priorité est d'offrir aux investisseurs l'exposition qu'ils recherchent à travers des véhicules pérennes, liquides et à faible coût. Ces deux ETF UCITS répliquent des indices FTSE reconnus et, associés à l'approche rigoureuse de gestion indicielle de Vanguard, ont vocation à constituer des outils pratiques pour les conseillers et les investisseurs mettant en oeuvre des allocations stratégiques de long terme sur les actions européennes", a commenté Claire Aley, responsable produits et PRD Europe chez Vanguard.

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