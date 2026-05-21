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Aux Etats-Unis, dernier épisode du "Late Show" détesté de Trump
information fournie par AFP 21/05/2026 à 04:22

L'animateur et humoriste Stephen Colbert lors d'un gala à New York, le 9 décembre 2025. ( AFP / ANGELA WEISS )

L'animateur et humoriste Stephen Colbert lors d'un gala à New York, le 9 décembre 2025. ( AFP / ANGELA WEISS )

Dernières blagues avant extinction des feux: jeudi soir s'achève "The Late Show" animé sur CBS par l'humoriste Stephen Colbert, critique féroce de Donald Trump, nouveau chapitre de la croisade du président américain contre les voix discordantes dans les médias.

L'annonce de la fin de cette émission de dernière partie de soirée vieille de 33 ans date de l'été, après que l'humoriste eut qualifié de "gros pot-de-vin" un accord de 16 millions de dollars passé avec Donald Trump par la maison mère de la chaîne, Paramount, pour un supposé montage d'une interview avec son ex-rivale à la présidentielle, Kamala Harris.

CBS a insisté sur le fait que la décision d'annuler "The Late Show" - leader d'audience sur son créneau - était purement financière, sans rapport avec les efforts de Paramount pour obtenir l'aval du gouvernement pour sa fusion de 8,4 milliards de dollars avec Skydance Media.

Mais de nombreuses voix, à commencer par celle de l'animateur de 62 ans, y ont vu la main du président américain, en guerre ouverte contre les médias qu'il juge lui être hostiles.

Le logo CBS au siège du groupe à New York, le 6 août 2018. ( AFP / ANGELA WEISS )

Le logo CBS au siège du groupe à New York, le 6 août 2018. ( AFP / ANGELA WEISS )

A plusieurs reprises ce dernier avait jugé que CBS était "hors de contrôle", qualifiant Stephen Colbert d'"épave pathétique" devant être mis "hors service".

Depuis, une journaliste d'opinion classée à droite, Bari Weiss, a été nommée à la tête de CBS News, où elle a entrepris une refonte des équipes.

- soutien de Kimmel et Fallon -

Comme ses collègues d'autres "late shows", Stephen Colbert est l'un des visages les plus critiques du président américain, conspué sans ménagement à l'antenne.

Dans les semaines précédant la dernière émission, plusieurs invités prestigieux se sont pressés sur son plateau, dont l'ancien président Barack Obama, l'acteur Tom Hanks ou encore l'animatrice Oprah Winfrey.

Il était visiblement ému la semaine dernière lorsqu'il a été rejoint dans l'émission par ses confrères et concurrents d'autres chaînes - Jimmy Kimmel, Seth Meyers, John Oliver et Jimmy Fallon -, venus lui rendre hommage et témoigner de leur soutien.

L'animateur et humoriste Jimmy Kimmel durant la 96e cérémonie des Oscars, le 10 mars 2024. ( AFP / Patrick T. Fallon )

L'animateur et humoriste Jimmy Kimmel durant la 96e cérémonie des Oscars, le 10 mars 2024. ( AFP / Patrick T. Fallon )

Jimmy Kimmel a lui-même été brièvement déprogrammé en septembre 2025 par sa chaîne ABC après une levée de bouclier dans les rangs républicains sur une remarque qu'il avait faite au sujet de l'assassinat de l'ultra-conservateur Charlie Kirk. Son départ avait suscité une vague d'indignation et provoqué des appels au boycott de Disney+, plateforme de streaming soeur d'ABC.

Après des débuts dans le théâtre d'improvisation, Stephen Colbert a démarré à la télévision en 1995, avant de rejoindre en 1997 le "Daily Show" de Jon Stewart, dans le rôle d'un correspondant réactionnaire, solennel et borné.

C'est avec ce personnage qu'il crée son propre show, "The Colbert Report" en 2005, avant le couronnement du "Late Show" dix ans plus tard.

- jet de mobilier sur logo CBS -

Avec la fin de l'émission, l'animateur a mis aux enchères une série d'accessoires et costumes utilisés à l'antenne ainsi que des éléments du décor, dont une réplique d'une mosaïque que l'artiste français Invader avait apposée à un mur du studio. Les recettes sont destinées à l'organisation internationale d'aide humanitaire World Central Kitchen.

Pour la suite, Stephen Colbert a laissé entendre qu'il pourrait envisager une nouvelle émission, sans toutefois donner de précision.

Grand fan de l'univers de l'écrivain britannique Tolkien, il a aussi annoncé qu'il allait co-écrire un nouveau film tiré du "Seigneur des Anneaux" avec le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson, qui a adapté la trilogie au cinéma.

La semaine passée, Stephen Colbert a également accueilli à l'antenne l'ex-présentateur et créateur de l'émission, David Letterman, auquel il avait succédé en 2015. Potaches, les deux hommes sont montés sur le toit de l'Ed Sullivan Theater à New York pour y jeter des meubles du studio sur un grand logo CBS posé au sol.

"On peut retirer à un homme son émission", a déclaré David Letterman. Mais "on ne peut pas lui prendre sa voix".

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