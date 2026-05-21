La France fait face à des risques budgétaires croissants, avertit le FMI

La tour Eiffel et la silhouette de Paris au coucher du soleil, vues depuis la tour Montparnasse à Paris

La France est ‌confrontée à des risques croissants en matière de consolidation des ​finances publiques, alors que la rigueur budgétaire tarde à se concrétiser et que la dette reste élevée, a déclaré jeudi le ​Fonds monétaire international (FMI).

Dans ses conclusions consacrées à la France après une visite dans le ​pays, le FMI souligne que ⁠les efforts déployés pour réduire le déficit public, qui est ‌ressorti à 5,1% du produit intérieur brut (PIB) en 2025, sont plus lents que prévu.

"Malgré les progrès récents, ​la consolidation budgétaire ‌reste plus lente que prévu et reste exposée ⁠à d'importants risques de mise en oeuvre", pointe le fonds.

Selon le FMI, les politiques actuelles sont peu susceptibles de permettre d'atteindre ⁠l'objectif du ‌gouvernement de réduire le déficit en dessous de 3% ⁠du PIB d'ici 2029.

"Un ajustement budgétaire à ce rythme resterait ‌insuffisant pour que la France sorte de la ⁠procédure de déficit excessif d'ici 2029 comme prévu, ⁠maintiendrait la dette ‌à un niveau élevé et conduirait à des ajustements plus importants ​dans le futur", prévient le ‌fonds.

Le FMI estime que l'élection présidentielle de 2027 offre "l'opportunité de définir une stratégie ​pluriannuelle crédible et bien définie pour soutenir la consolidation des finances publiques".

En 2026, la croissance économique française va rester ⁠modeste, le FMI tablant sur une progression de 0,7% du PIB cette année après +0,9% en 2025 en raison des tensions géopolitiques et de l'incertitude politique intérieure à l'approche du scrutin présidentiel l'an prochain.

(Rédigé par Leigh Thomas ; version française Blandine Hénault, édité par ​Benoit Van Overstraeten)