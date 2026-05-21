La France fait face à des risques budgétaires croissants, avertit le FMI

La tour Eiffel et la silhouette de Paris au coucher du soleil, vues depuis la tour Montparnasse à Paris
La France est confrontée à des risques croissants en matière de consolidation des finances publiques, alors que la rigueur budgétaire tarde à se concrétiser et que la dette reste élevée, a déclaré jeudi le Fonds monétaire international (FMI).
Dans ses conclusions consacrées à la France après une visite dans le pays, le FMI souligne que les efforts déployés pour réduire le déficit public, qui est ressorti à 5,1% du produit intérieur brut (PIB) en 2025, sont plus lents que prévu.
"Malgré les progrès récents, la consolidation budgétaire reste plus lente que prévu et reste exposée à d'importants risques de mise en oeuvre", pointe le fonds.
Selon le FMI, les politiques actuelles sont peu susceptibles de permettre d'atteindre l'objectif du gouvernement de réduire le déficit en dessous de 3% du PIB d'ici 2029.
"Un ajustement budgétaire à ce rythme resterait insuffisant pour que la France sorte de la procédure de déficit excessif d'ici 2029 comme prévu, maintiendrait la dette à un niveau élevé et conduirait à des ajustements plus importants dans le futur", prévient le fonds.
Le FMI estime que l'élection présidentielle de 2027 offre "l'opportunité de définir une stratégie pluriannuelle crédible et bien définie pour soutenir la consolidation des finances publiques".
En 2026, la croissance économique française va rester modeste, le FMI tablant sur une progression de 0,7% du PIB cette année après +0,9% en 2025 en raison des tensions géopolitiques et de l'incertitude politique intérieure à l'approche du scrutin présidentiel l'an prochain.
(Rédigé par Leigh Thomas ; version française Blandine Hénault, édité par Benoit Van Overstraeten)
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