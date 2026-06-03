Vanguard franchit le cap du trillion de dollars avec son ETF S&P 500

Le Vanguard S&P 500 ETF, connu sous le ticker VOO, a franchi la barre symbolique des 1 000 milliards de dollars d'actifs, une première pour un fonds coté. Le véhicule a quadruplé d'actifs sous gestion depuis 2022 et a dépassé le SPY de State Street, longtemps référence du marché, porté par la hausse de Wall Street, les flux réguliers vers les produits indiciels et la recherche d'exposition aux grandes valeurs américaines liées à l'intelligence artificielle.

Cette étape illustre l'ampleur prise par la gestion passive au cours des dernières années, alors que les ETF mondiaux représentaient 21 900 milliards de dollars d'actifs à fin avril, contre 6 400 milliards début 2020, selon ETFGI. La progression de VOO s'explique également par sa tarification extrêmement basse, avec des frais de 0,03%, contre 0,09% pour le SPY.

Au-delà du succès commercial de Vanguard, ce cap souligne une autre réalité de marché. Les grands indices américains concentrent désormais une partie massive de l'épargne mondiale, ce qui renforce mécaniquement les flux vers les plus grandes capitalisations américaines. Cette dynamique pourrait devenir encore plus visible avec les introductions en Bourse attendues de géants privés comme SpaceX, Anthropic ou OpenAI, si ces sociétés rejoignent rapidement les indices de référence.

Cette concentration des flux passifs n'est toutefois pas sans conséquences pour le reste du marché. En dirigeant automatiquement des capitaux vers les mêmes grandes capitalisations, les ETF indiciels peuvent réduire la visibilité et la liquidité des sociétés plus petites ou non incluses dans les principaux indices. Certains observateurs estiment que cette dynamique accentue les écarts de valorisation, renforce la domination des géants déjà établis et affaiblit le rôle traditionnel de sélection des investisseurs actifs dans l'allocation du capital.