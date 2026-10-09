 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vanguard commercialise un ETF d'obligations à haut rendement libellées en dollars
information fournie par AOF 09/10/2026 à 15:45

Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - Vanguard lance l'ETF Vanguard USD High Yield Corporate Bond UCITS, offrant aux investisseurs européens un accès largement diversifié et à faible coût au marché des obligations high yield libellées en dollars américains. Le gestionnaire d'actifs mondial élargit ainsi sa gamme d'ETF UCITS obligataires. L'ETF sera coté à la Bourse de Londres, à la Deutsche Börse, à la Borsa Italiana, sur Euronext Amsterdam et à la SIX Swiss Exchange.

L'ETF réplique l'indice Bloomberg US High Yield $250MM 2% Issuer Capped Index et offre ainsi une exposition diversifiée aux obligations d'entreprise libellées en dollars américains et notées en dessous de la catégorie investment grade.

Avec des frais courants de 0,15%, il s'agit du fonds affichant les frais les plus bas dans la catégorie Morningstar des fonds UCITS obligataires high yield en dollars américains domiciliés en Europe, sur la base du groupe de comparaison applicable.

Ce lancement s'inscrit dans la poursuite du développement de la gamme d'ETF UCITS de Vanguard, après le lancement de neuf ETF actions en 2026. Parallèlement aux différentes baisses de frais mises en oeuvre au cours des 24 derniers mois, qui ont permis aux investisseurs de réaliser des économies estimées à plus de 80 millions de dollars, cette initiative permet à Vanguard d'élargir son offre à faible coût et de réduire le coût de l'investissement.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 809,06 +1,03%
MEDINCELL
29,88 +20,19%
2CRSI
25,12 +7,17%
Pétrole Brent
103,97 -0,15%
HAFFNER ENERGY
0,732 +9,75%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank