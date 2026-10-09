Vanguard commercialise un ETF d'obligations à haut rendement libellées en dollars

(Zonebourse.com) - Vanguard lance l'ETF Vanguard USD High Yield Corporate Bond UCITS, offrant aux investisseurs européens un accès largement diversifié et à faible coût au marché des obligations high yield libellées en dollars américains. Le gestionnaire d'actifs mondial élargit ainsi sa gamme d'ETF UCITS obligataires. L'ETF sera coté à la Bourse de Londres, à la Deutsche Börse, à la Borsa Italiana, sur Euronext Amsterdam et à la SIX Swiss Exchange.

L'ETF réplique l'indice Bloomberg US High Yield $250MM 2% Issuer Capped Index et offre ainsi une exposition diversifiée aux obligations d'entreprise libellées en dollars américains et notées en dessous de la catégorie investment grade.

Avec des frais courants de 0,15%, il s'agit du fonds affichant les frais les plus bas dans la catégorie Morningstar des fonds UCITS obligataires high yield en dollars américains domiciliés en Europe, sur la base du groupe de comparaison applicable.

Ce lancement s'inscrit dans la poursuite du développement de la gamme d'ETF UCITS de Vanguard, après le lancement de neuf ETF actions en 2026. Parallèlement aux différentes baisses de frais mises en oeuvre au cours des 24 derniers mois, qui ont permis aux investisseurs de réaliser des économies estimées à plus de 80 millions de dollars, cette initiative permet à Vanguard d'élargir son offre à faible coût et de réduire le coût de l'investissement.

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