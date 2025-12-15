 Aller au contenu principal
Vanda Pharmaceuticals progresse après la présentation d'une demande d'autorisation de mise sur le marché pour un traitement contre une maladie rare de la peau
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 15:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** Les actions de Vanda Pharmaceuticals

VNDA.O augmentent de 7,2 % à 6,74 $

** La société soumet une demande de licence biologique (BLA) pour l'imsidolimab afin de traiter le psoriasis pustuleux généralisé (GPP), une maladie inflammatoire de la peau rare et potentiellement mortelle

** La BLA est étayée par des données positives issues desessais GEMINI-1 et GEMINI-2 en phase avancée, qui montrent une clairance rapide et durable de la maladie et un profil de sécurité favorable

** Vanda demande une revue prioritaire à la FDA, citant la GPP comme une maladie orpheline rare avec des besoins importants non satisfaits; dit que l'approbation potentielle de la FDA est attendue dès la mi-2026

** L'action VNDA a augmenté de 30 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

