Vanda Pharmaceuticals progresse après la présentation d'une demande d'autorisation de mise sur le marché pour un traitement contre une maladie rare de la peau

15 décembre - ** Les actions de Vanda Pharmaceuticals

VNDA.O augmentent de 7,2 % à 6,74 $

** La société soumet une demande de licence biologique (BLA) pour l'imsidolimab afin de traiter le psoriasis pustuleux généralisé (GPP), une maladie inflammatoire de la peau rare et potentiellement mortelle

** La BLA est étayée par des données positives issues desessais GEMINI-1 et GEMINI-2 en phase avancée, qui montrent une clairance rapide et durable de la maladie et un profil de sécurité favorable

** Vanda demande une revue prioritaire à la FDA, citant la GPP comme une maladie orpheline rare avec des besoins importants non satisfaits; dit que l'approbation potentielle de la FDA est attendue dès la mi-2026

** L'action VNDA a augmenté de 30 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture