Vanda Pharma bondit après l'approbation d'une nouvelle pilule antipsychotique par la FDA américaine

23 février - ** Les actions de Vanda Pharmaceuticals VNDA.O augmentent de 37% à 7,91 $ avant la mise sur le marché ** Vendredi en fin de journée, la FDA américaine a approuvé le médicament de VNDA pour le traitement de deux maladies mentales graves
** Le médicament, Bysanti, est une pilule antipsychotique visant à traiter la schizophrénie et le trouble bipolaire I aigu
** L'exclusivité du marché pour Bysanti devrait s'étendre jusqu'en 2044, "fournissant une base solide pour l'innovation à long terme et le bénéfice pour les patients", a déclaré l'analyste de H.C. Wainwright
** La valeur d'entreprise extrêmement modeste de Vanda ne reflète pas le potentiel commercial du portefeuille de produits approuvés de la société, sans parler de son vaste pipeline - H.C. Wainwright
** En 2025, VNDA a augmenté de 84,1%
