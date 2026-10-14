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Vanda annonce qu'un médicament contre l'anxiété n'a pas atteint l'objectif principal d'une étude de phase avancée et suspend le programme
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 23:36

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vanda Pharmaceuticals VNDA.O a annoncé mercredi que son médicament expérimental destiné au traitement du trouble d'anxiété sociale n'avait pas atteint l'objectif principal d'une étude de phase avancée, ce qui a conduit la société à suspendre le programme dans l'attente d'une analyse plus approfondie des données.

L'action de la société biopharmaceutique a chuté d'environ 17 % en séance prolongée.

* L'étude n'a pas démontré que le médicament, le VQW-765, réduisait l'anxiété par rapport à un placebo lors d'un test de stress consistant à prendre la parole en public, a indiqué la société, ajoutant qu'il n'avait pas non plus atteint un objectif secondaire clé au sein de la population étudiée au sens large.

* Cet essai de phase avancée a recruté 546 adultes souffrant de trouble d’anxiété sociale dans une trentaine de sites à travers les États-Unis

* L’étude visait à confirmer les résultats d’un essai antérieur de phase intermédiaire, qui avait suggéré que le médicament pouvait réduire les symptômes d’anxiété, a précisé Vanda.

* Les résultats de cet essai de phase avancée n’ont pas confirmé les conclusions antérieures, a-t-elle précisé

* Le programme de développement du VQW-765, a précisé Vanda, est suspendu le temps que la société examine l’ensemble des données

* Le médicament s'est révélé sûr et bien toléré, conformément aux études précédentes, a-t-elle précisé

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