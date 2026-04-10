Vance et Bessent ont interrogé les géants de la technologie sur la sécurité de l'IA avant la publication du Mythos d'Anthropic, rapporte CNBC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 4 à 6)

Le vice-président américain JD Vance et le secrétaire au Trésor Scott Bessent ont interrogé les principaux directeur général du secteur technologique sur la sécurité des modèles d'IA et sur la manière de répondre aux cyberattaques une semaine avant qu'Anthropic ne publie son nouveau modèle Mythos, a rapporté CNBC vendredi. Dario Amodei d'Anthropic, Sundar Pichai d'Alphabet GOOGL.O , Sam Altman d'OpenAI, Satya Nadella de Microsoft MSFT.O et les dirigeants de Palo Alto Networks PANW.O et CrowdStrike CRWD.O ont participé à l'appel, selon le rapport.

Anthropic s'est refusé à tout commentaire, tandis qu'Alphabet, OpenAI, Microsoft, Palo Alto et CrowdStrike n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. En début de semaine, Anthropic a lancé , un puissant modèle d'IA, mais s'est abstenu de le diffuser largement, craignant qu'il n'expose des vulnérabilités cachées en matière de cybersécurité.

Seul un groupe d'environ 40 poids lourds de la technologie, dont Microsoft MSFT.O et Google GOOGL.O , aurait accès au modèle "Claude Mythos" d'Anthropic.

La startup a déclaré qu'elle était en discussion avec le gouvernement américain au sujet des capacités du modèle.