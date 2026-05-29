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Récession technique inattendue sur fond d'incertitude liée aux droits de douane US
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 18:13

Des personnes font leurs courses dans une épicerie à Mississauga

Des personnes font leurs courses dans une épicerie à Mississauga

L'économie canadienne a ‌enregistré une contraction inattendue au premier trimestre par rapport à l'année ​précédente, portant à deux le nombre de trimestres consécutifs de recul annualisé et entrant de ce fait en récession technique dans un ​contexte d'incertitude liée aux droits de douane américains.

Le produit intérieur brut (PIB) a reculé à ​un taux annualisé de 0,1% au ⁠premier trimestre, a précisé vendredi Statistique Canada, contre une contraction ‌révisée à la baisse de 1% au quatrième trimestre de l'année dernière.

Les analystes tablaient sur une croissance robuste ​de 1,5% pour le ‌premier trimestre, selon le consensus Reuters et la ⁠Banque du Canada. Sur une base trimestrielle, le PIB du premier trimestre est resté inchangé.

L'économie canadienne a largement résisté à l'incertitude commerciale ⁠et aux effets ‌des droits de douane pendant plus d'un an, mais ⁠les répercussions de ces derniers ont freiné les investissements, l'embauche ‌et les dépenses, et fait grimper les prix.

La révision ⁠prochaine de l'accord de libre-échange nord-américain - processus dont ⁠le pays est ‌à ce stade exclu - et le choc des prix du brut ​dû à la guerre au Moyen-Orient ‌ont ajouté de nouvelles sources d'incertitude.

La dernière fois où le Canada a connu une ​récession technique, c'était au début de la pandémie de Covid-19 en 2020.

La Banque du Canada prévoit une hausse de ⁠1,2% cette année, contre 1,7% l'an dernier, et actualisera ses prévisions en juillet.

Selon Statistique Canada, le PIB du premier trimestre a été freiné par des importations élevées, compensées en grande partie par une forte accumulation des stocks.

(Reportage Promit Mukherjee, version française Elena Smirnova, édité ​par Benoit Van Overstraeten)

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