Valvoline grimpe après que Stifel a passé l'action à l'achat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars - ** Les actions du fournisseur de services automobiles Valvoline VVV.N augmentent de 3,6 % à 33,93 $ après que Stifel a passé sa recommandation de "conserver" à "acheter".

** La société de courtage estime que le récent repli constitue un point d'entrée convaincant, les inquiétudes du marché concernant l'inflation des huiles de base et les prix de l'essence semblant être largement intégrées

** La société ajoute qu'étant donné que les lubrifiants finis ne représentent que 12 % du chiffre d'affaires total et que la mobilité des consommateurs a historiquement fait preuve d'une résistance remarquable, le pouvoir de fixation des prix supérieur de VVV devrait atténuer efficacement ces vents contraires macroéconomiques

** La société de courtage augmente également le PT de 40 $ à 42 $, ce qui implique une hausse de 28,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** 13 des 17 analystes considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", trois "conserver" et un "vendre"; leur PT médian est de 42 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en hausse de 17 % depuis le début de l'année