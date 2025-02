Valneva: vaccin Ixchiq autorisé au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 07:43









(CercleFinance.com) - Valneva indique que l'autorité de santé britannique (MHRA) a accordé une autorisation de mise sur le marché au Royaume-Uni à son Ixchiq, premier et seul vaccin au monde contre le chikungunya, sa quatrième autorisation après les États-Unis, l'Europe et le Canada.



Ce vaccin à dose unique est indiqué pour une immunisation active pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya chez les personnes âgées de 18 ans et plus. Il sera produit sur le principal site de production de Valneva à Livingston, en Écosse.



L'approbation d'Ixchiq s'appuie sur les données de l'étude pivot de phase 3, publiées dans The Lancet, qui incluaient plus de 4.000 participants et ont montré qu'une seule dose du vaccin vivant atténué permettait de générer une réponse rapide et robuste.





Valeurs associées VALNEVA 2,64 EUR Euronext Paris 0,00%