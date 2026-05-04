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Valneva : s'enfonce sous les 2,32E, les 1,78E en vue ?
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 16:42

Valneva s'enfonce inexorablement vers ses planchers de fin 2024 : après la cassure du plancher des du support des 2,345E du 30/06/20525 voilà que survient l'enfoncement du récent support des 2,315E
En cas d'enfoncement, le prochain objectif serait le double "plus bas" historique (1,78E) de décembre 2024 puis de mi mars 2020.

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