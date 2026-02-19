Valneva s'attend à des ventes de produits plus faibles en 2026

Valneva VLS.PA a annoncé jeudi des prévisions de ventes de produits "plus faibles en 2026 par rapport à 2025" et un chiffre d'affaires total entre 155 et 170 millions d’euros, dont 145 à 160 millions d’euros de vente.

Les perspectives "reflètent la poursuite de la croissance des marques commerciales établies, amoindrie par la réduction progressive des ventes de produits de tiers", selon un communiqué du groupe.

L'année 2026 pourrait être une année transformatrice pour le groupe, avec des données de Phase 3 sur le vaccin Lyme attendues au premier semestre.

En 2025, le chiffre d’affaires du groupe s'est établi à 174,7 millions d’euros, en ligne avec les prévisions, dont 157,9 millions de ventes de vaccins.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)