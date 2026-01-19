Valneva retire ses demandes d'autorisation de mise sur le marché et d'essais cliniques aux USA pour le IXCHIQ®

Valneva SE VLS.PA :
* VALNEVA FAIT UN POINT SUR SON VACCIN CONTRE LE CHIKUNGUNYA IXCHIQ®
* LA SOCIÉTÉ RETIRE VOLONTAIREMENT SES DEMANDES D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ (BLA) ET D'ESSAIS CLINIQUES (IND) AUX ÉTATS-UNIS
* PRÉVOIT D'INITIER LES ACTIVITÉS CLINIQUES PRÉVUES POST-COMMERCIALISATION DU VACCIN
Texte original nGNEb2PMqX
(Rédaction de Gdansk)
