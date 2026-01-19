 Aller au contenu principal
Valneva retire ses demandes d'autorisation de mise sur le marché et d'essais cliniques aux USA pour le IXCHIQ®
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 18:05

Valneva SE VLS.PA :

* VALNEVA FAIT UN POINT SUR SON VACCIN CONTRE LE CHIKUNGUNYA IXCHIQ®

* LA SOCIÉTÉ RETIRE VOLONTAIREMENT SES DEMANDES D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ (BLA) ET D'ESSAIS CLINIQUES (IND) AUX ÉTATS-UNIS

* PRÉVOIT D'INITIER LES ACTIVITÉS CLINIQUES PRÉVUES POST-COMMERCIALISATION DU VACCIN

(Rédaction de Gdansk)

    Officialisation de ce que les plus objectifs avaient déjà acté, reste que les CT vont en profiter pour enfoncer le cours (même si dans les faits ça ne change rien puisque le produit n'est plus commercialisé depuis 6 mois là-bas).

