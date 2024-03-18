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Valneva reporte le début de remboursement du prêt contracté avec Deerfield et Orbimed
information fournie par Reuters18/03/2024 à 07:09

Valneva SE VLS.PA :

* ANNONCE UN REPORT DE LA DATE DE DÉBUT DE REMBOURSEMENT DU PRÊT CONTRACTÉ AVEC LES SOCIÉTÉS DEERFIELD ET ORBIMED

* DIFFÉRE DE 18 MOIS LA DATE DE DÉBUT DE REMBOURSEMENT DE SON PRÊT

* LE REMBOURSEMENT DE LA PREMIÈRE TRANCHE DE 100 MILLIONS DE DOLLARS DÉBUTERA DÉSORMAIS EN JANVIER 2026 AU LIEU DE JUILLET 2024

* LA FIN DU REMBOURSEMENT DE LA PREMIÈRE TRANCHE DU PRÊT EST MAINTENUE AU PREMIER TRIMESTRE 2027

* LES MODALITÉS DE REMBOURSEMENT DE LA DEUXIÈME TRANCHE DE 100 MILLIONS DE DOLLARS DEMEURENT INCHANGÉES

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur VLS.PA

(Rédaction de Gdańsk)

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