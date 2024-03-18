Valneva reporte le début de remboursement du prêt contracté avec Deerfield et Orbimed

Valneva SE VLS.PA :
* ANNONCE UN REPORT DE LA DATE DE DÉBUT DE REMBOURSEMENT DU PRÊT CONTRACTÉ AVEC LES SOCIÉTÉS DEERFIELD ET ORBIMED
* DIFFÉRE DE 18 MOIS LA DATE DE DÉBUT DE REMBOURSEMENT DE SON PRÊT
* LE REMBOURSEMENT DE LA PREMIÈRE TRANCHE DE 100 MILLIONS DE DOLLARS DÉBUTERA DÉSORMAIS EN JANVIER 2026 AU LIEU DE JUILLET 2024
* LA FIN DU REMBOURSEMENT DE LA PREMIÈRE TRANCHE DU PRÊT EST MAINTENUE AU PREMIER TRIMESTRE 2027
* LES MODALITÉS DE REMBOURSEMENT DE LA DEUXIÈME TRANCHE DE 100 MILLIONS DE DOLLARS DEMEURENT INCHANGÉES
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur VLS.PA
(Rédaction de Gdańsk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer