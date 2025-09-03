Valneva : nouvelles données positives contre la maladie de Lyme

(AOF) - Valneva SE a annoncé des données positives d’immunogénicité et d’innocuité pour l’étude de Phase 2 en cours sur le candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15. La forte réponse immunitaire et le profil d'innocuité favorable observé après avoir reçu cette troisième dose de rappel étaient similaires à ceux rapportés après avoir reçu les précédentes doses de rappel, démontrant ainsi le bénéfice potentiel que pourrait avoir une vaccination de rappel avant chaque saison de maladie de Lyme.

Il n'existe actuellement aucun vaccin humain contre la maladie de Lyme et VLA15 est le candidat vaccin le plus avancé contre cette maladie, avec deux essais de Phase 3 en cours.

Les centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) estiment qu'environ 476 000 personnes sont diagnostiquées et traitées contre la maladie de Lyme chaque année aux États-Unis et 132 000 cas sont, par ailleurs, signalés chaque année en Europe.

Les vaccinations de Phase 3 ont été achevées et, sous réserve de données positives, Pfizer prévoit de soumettre des demandes d'autorisation de mise sur le marché (BLA et AMM) auprès de l'agence de santé américaine Food and Drug Administration (FDA) et de l'agence européenne des médicaments (EMA) en 2026.