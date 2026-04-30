 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Valneva lève un montant pouvant aller jusqu'à 84 millions d'euros
information fournie par Zonebourse 30/04/2026 à 08:44

Valneva a annoncé le succès d'une offre réservée d'un montant de 84 millions d'euros souscrite par un nombre limité d'investisseurs.

Elle comprend 37 millions d'euros à recevoir à la clôture de l'offre réservée et un montant total pouvant atteindre 47 millions d'euros, si la totalité des bons de souscription d'actions sont exercés, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions.

Le produit net de l'offre, associé à la trésorerie existante, doit permettre de faire avancer le portefeuille existant de candidats vaccins différenciés, maximiser la croissance de l'activité commerciale génératrice de revenus et financer le fonds de roulement et les besoins généraux.

Valeurs associées

VALNEVA
2,312 EUR Euronext Paris -0,69%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank