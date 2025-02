Valneva: le CHMP recommande une indication élargie de Ixchiq information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 18:26









(CercleFinance.com) - Valneva a annoncé aujourd'hui que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a adopté un avis positif recommandant une autorisation de l'élargissement de l'indication du vaccin IXCHIQ, le vaccin à injection unique de Valneva pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya, aux personnes âgées de douze ans et plus.



IXCHIQ® avait déjà reçu, en juillet 20241, une autorisation de mise sur le marché en Europe pour les personnes âgées de 18 ans et plus.



La Commission européenne (EC) va désormais examiner la recommandation du CHMP et une décision sur la demande d'élargissement de l'indication du vaccin dans l'Union européenne (UE), en Norvège, au Liechtenstein et en Islande est attendue dans un délai de soixante jours.





