Valneva, LDC, Europlasma... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Altarea

S&P Global Ratings a confirmé sa notation de crédit long terme à " BBB-" et a relevé sa perspective de négative à stable sur la société Altarea. Pour justifier sa décision, S&P Global Ratings met en avant la résilience des revenus locatifs du patrimoine, la reprise attendue de la promotion, ainsi que le modèle diversifié du groupe et sa politique financière agile et prudente. Altarea est une société dédiée à la conception, au développement, à la commercialisation et à la gestion de produits immobiliers.

Bilendi

Le spécialiste des données et des solutions d'IA pour le secteur des études de marché dévoilera ses résultats du premier semestre.

Boostheat

Boostheat a dressé un premier bilan de son activité d'acquisition et d'accumulation de bitcoin . Ainsi, au 3 octobre, la valeur du portefeuille détenu par Bitcoin Hold France s'élève à 358 105 euros, soit une progression de 43 % par rapport à la dotation initiale de 250 000 euros réalisée le 11 juillet dernier.

DBV Technologies

Dans le cadre de son programme de financement dit " At the market ", DBV Technologies a accepté d'émettre et de placer de nouvelles actions ordinaires auprès d'Invus sous la forme d'American Deposite Share (ADS), pour un produit brut total d'environ 30 millions de dollars. L'émission et la livraison de ces actions ordinaires sont programmées pour le 8 octobre prochain et elles représenteront une dilution de d'environ 7,77 % à l'issue de l'opération.

Emeis

Emeis a indiqué que sur la période du 1er au 3 octobre elle avait procédé à des rachats d'actions. La société dédiée à la prise en charge de la dépendance a ainsi fait l'acquisition de 30 000 de ses propres titres au prix pondéré moyen de 14,7358 euros. Au total, l'ex-Orpea a dépensé 442 074 euros.

Europlasma

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d'activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce la fin des opérations d'échange des actions composant son capital social, conformément au calendrier des opérations de regroupement annoncé par communiqué le 18 août dernier. La société rappelle qu'à l'issue de la séance de bourse du 6 octobre 2025 et sans démarche requise de la part des actionnaires, les actions anciennes seront radiées de la cote.

Fermentalg

Le spécialiste des bio-solutions à base de micro-organismes aquatiques livrera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Getlink

Au mois de septembre, les navettes camions de Getlink ont connu une baisse de leur trafic de 2 %, avec 94 503 camions, tandis que les navettes passagers ont vu leur fréquentation diminuer de 3 %, à 193 880 véhicules de tourisme. Au total, sur les neuf premiers mois de l'année, le trafic des navettes camions a reculé de 2 %, et celui des véhicules de tourisme a progressé de 2 %.

Implanet

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires d'Implanet a progressé de 26 %, à 2,916 millions d'euros. Sur la période, l'activité a été soutenue par le dynamisme observé aux États-Unis (+22 %, à 1,062 million d'euros), alors qu'en France, les revenus ont légèrement reculé de 1 %, à 859 000 euros. Partant, sur les neuf premiers mois de l'année, la société de technologies médicales spécialisée dans les implants destinés à la chirurgie orthopédique a généré des ventes de 8,725 millions d'euros, en progression de 36 %.

IntegraGen

IntegraGen a annoncé avoir sollicité et obtenu l'ouverture d'une procédure de sauvegarde auprès du Tribunal de commerce d'Évry. Cette décision s'inscrit dans le cadre des difficultés conjoncturelles auxquelles la société spécialisée dans la génomique du cancer est confrontée, notamment la baisse significative des commandes des clients académiques qui entraîne une baisse de revenus de la plateforme de séquençage d'Évry de près de 40 % par rapport à la même période en 2024.

LDC

Au premier semestre de l'exercice 2025-2026, les ventes de LDC s'élèvent à 3,45 milliards d'euros contre 2,985 milliards d'euros un an plus tôt, soit une progression de 15,6% en valeur. Elles ont progressé de 5,7% à périmètre identique. Les volumes commercialisés affichent une hausse de 14% en intégrant les acquisitions (+1,7% à périmètre identique). Concernant son pôle Volaille France, sur ce semestre, les ventes ont progressé de 7,3% et de 5,7% à périmètre identique à 2,3 milliards d'euros. Les volumes sont en hausse de 0,8% à périmètre courant et de 0,9% en organique.

MaaT Pharma

Maat Pharma a annoncé que le Comité indépendant de surveillance des données de sécurité a réalisé la deuxième analyse intermédiaire de sécurité prévue au protocole dans le cadre d'un essai de phase 2b. L'objectif de cet essai est d'évaluer la sécurité de MaaT033 par rapport au placebo chez les patients recevant une greffe de cellules souches hématopoïétiques allogéniques (allo-GCSH). Aucun signal de sécurité défavorable ni excès de mortalité imputable à MaaT033 n'a été relevé.

Obiz

La plateforme digitale de marketing relationnel responsable présentera ses résultats du premier semestre

Valneva

Valneva a révisé à la baisse son objectif de ventes annuelles, qui sont désormais attendues entre 155 et 170 millions d'euros, contre une fourchette allant de 170 à 180 millions d'euros précédemment. Le chiffre d'affaires est quant à lui désormais prévu entre 165 et 180 millions d'euros, alors qu'auparavant il était attendu entre 180 et 190 millions d'euros. Enfin, les investissements en R&D sont revus à la baisse d'une précédente estimation comprise entre 90 et 100 millions d'euros, à une nouvelle allant de 80 à 90 millions d'euros.

Veolia

Veolia a annoncé la nomination de Nadège Petit au poste de directrice de la zone Amérique du Nord. Cette nomination prendra effet le 1er décembre. Avec cette décision, le groupe entend soutenir ses ambitions outre-Atlantique. Nadège Petit apportera son expérience internationale en développement commercial, innovation et croissance rentable, avec une capacité prouvée à développer les activités et à générer des résultats. Son leadership jouera un rôle clé dans le développement des opérations de Veolia et la création de valeur à long terme pour les territoires, les clients et les actionnaires.

Voyageurs du monde

Le spécialiste du tourisme signalera ses résultats du premier semestre.