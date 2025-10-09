Jeux olympiques : Google va équiper LA28 d'une infrastructure en nuage et d'outils d'intelligence artificielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rory Carroll

Google sera le fournisseur officiel de cloud des Jeux olympiques et paralympiques de Los Angeles 2028 et a rejoint LA28 en tant que partenaire fondateur, ont annoncé les organisateurs mercredi, dans le cadre d'un accord qui s'étend également à Team USA et à la couverture américaine de NBCUniversal.

Le partenariat utilisera l'infrastructure en nuage et les outils d'intelligence artificielle de Google, notamment son modèle Gemini et les nouvelles fonctionnalités de Google Search telles que le "AI Mode", pour aider les fans à découvrir des informations pendant les diffusions multiplateformes de NBCUniversal et pour soutenir les opérations de LA28, ont indiqué les organisateurs.

Le président de LA28, Casey Wasserman, a déclaré que ce partenariat visait à offrir "des Jeux technologiquement avancés, engageants et numériquement accessibles", ajoutant que les produits de Google aideraient les participants à naviguer sur les sites et à obtenir des informations en temps réel.

Marvin Chow, vice-président de Google chargé du marketing, a déclaré que cette collaboration rendrait les Jeux "plus personnels et interactifs" pour les supporters.

Mark Marshall, responsable de la publicité chez NBCUniversal, a déclaré que la combinaison de la technologie de Google et du contenu de NBCU créerait "une expérience de visionnage de classe mondiale".

YouTube s'associera également à NBCUniversal pour héberger certains contenus liés aux Jeux, dans le prolongement de la couverture de NBCU, ont indiqué les deux sociétés.

Les organisateurs ont déclaré que la technologie de Google aiderait des millions de fans, d'athlètes et plus de 70 000 bénévoles et travailleurs attendus pour les LA28.

Cette annonce s'inscrit dans le cadre d'une série de parrainages annoncés cette année par LA28, la société privée à but non lucratif qui organise les Jeux.

Google est le cinquième partenaire fondateur de LA28, après Starbucks, Honda, Comcast et Delta.

LA28 s'est fixé pour objectif de signer de 800 millions à 1 milliard de dollars de nouveaux contrats en 2025, ce qui porterait le total des recettes de sponsoring à environ 2 milliards de dollars. Le mois dernier, un haut responsable a déclaré à Reuters que les Jeux étaient en bonne voie pour atteindre ou dépasser leurs objectifs .

Les Jeux de Los Angeles marqueront la troisième fois que la ville accueille les Jeux olympiques, après 1932 et 1984, et ses premiers Jeux paralympiques. LA28 a déclaré qu'elle prévoyait de s'appuyer sur les sites existants plutôt que de construire de nouvelles infrastructures permanentes.