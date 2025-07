Valneva: l'EMA lève la suspension sur Ixchiq chez les plus de 65 ans information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 16:36









(CercleFinance.com) - L'Agence européenne des médicaments (EMA) a indiqué vendredi qu'elle avait décidé de lever la restriction temporaire imposée à l'administration du vaccin de Valneva contre le chikungunya chez les personnes âgées de 65 ans et plus.



Le comité d'experts issu de l'autorité sanitaire a toutefois précisé que, pour l'ensemble des tranches d'âge, le vaccin baptisé 'Ixchiq' ne devrait être administré qu'en présence d'un risque significatif d'exposition au chikungunya et après une analyse approfondie du rapport risque/bénéfice.



Des effets indésirables graves ont en effet été signalés principalement chez les patients de 65 ans et plus, ainsi que chez ceux souffrant de plusieurs pathologies sous-jacentes.



Ces effets ont entraîné une aggravation de l'état de santé, parfois jusqu'à l'hospitalisation, voire au décès.



Nombre d'entre eux manifestent des symptômes proches de l'infection elle-même - fièvre, malaise, perte d'appétit ou confusion pouvant provoquer des chutes.



Bien que les symptômes de type chikungunya demeurent généralement bénins, environ deux adultes sur cent peuvent développer des manifestations plus sévères, a rappelé l'agence.



Au mois de mai, l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait suspendu l'utilisation du produit et lancé une revue sur la base de rapports d'effets indésirables graves chez des personnes âgées, ayant concerné 17 cas, dont deux décès, en comparaison des plus de 40,000 doses du vaccin Ixchi administrées à ce jour.







