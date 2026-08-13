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Valneva en baisse après la publication d'un chiffre d'affaires et d'un résultat d'exploitation en recul au premier semestre
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 09:33
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Le titre Valneva recule de 3,6% après que le fabricant français de vaccins a annoncé une baisse de son chiffre d'affaires et de son résultat d'exploitation au premier semestre

** “Les résultats du premier semestre de Valneva montrent une poursuite de la baisse du chiffre d’affaires due aux pressions géopolitiques, à l’aggravation de la perte d’exploitation et aux mesures de gestion de trésorerie en cours”, indique la société de courtage Kempen dans une note

** La société de courtage souligne toutefois que cette baisse était largement attendue et qu’elle n’est pas très éloignée des estimations du consensus

** Kempen ajoute que “les prochaines étapes du programme Lyme restent essentielles”, les commentaires de son partenaire Pfizer PFE.N continuant de faire état d’optimisme quant aux perspectives d’homologation du candidat-vaccin

** À la clôture de la séance précédente, l’action affichait une baisse de 33,8% depuis le début de l’année

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