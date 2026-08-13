Les Bourses européennes ouvrent en petite hausse

Un opérateur à la Bourse de New York, le 4 août 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Les Bourses européennes ont majoritairement ouvert en petite hausse jeudi, profitant du soulagement apporté par les derniers chiffres sur l'inflation américaine et la pause des prix du pétrole.

Dans les premiers échanges européens, la Bourse de Paris prenait 0,22%, Francfort 0,39% et Milan 0,46%.

Seule Londres cédait 0,16%, pénalisée par le poids des pétrolières dans sa composition.

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