Valneva: des doses d'Ixchiq pour La Réunion

(CercleFinance.com) - Valneva indique qu'en accord et avec l'appui de l'Agence Régionale de Santé La Réunion, il fournira 40.000 doses de son vaccin Ixchiq à compter de début avril, avec la possibilité d'en fournir davantage, au travers de contrats de distribution avec les grossistes répartiteurs de l'île.



'Le nombre de cas de chikungunya a considérablement augmenté à La Réunion depuis début 2025, avec 8.600 cas recensés et l'apparition de près de 3.000 nouveaux cas durant la semaine du 3 au 9 mars', souligne la société de vaccins.



Cette fourniture de doses prises en charge par les autorités s'établit dans le cadre de la recommandation de la Haute Autorité de Santé, de vacciner en priorité les adultes âgés de 65 ans et plus, ayant des comorbidités. Le vaccin Ixchiq reste disponible à l'achat en France.





