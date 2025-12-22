 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le département de l'Hérault placé en vigilance rouge pour les crues
information fournie par AFP 22/12/2025 à 18:00

Un passant sur les berges de l'Hérault, qui a débordé suite aux fortes pluies à Laroque, le 22 décembre 2025 ( AFP / Sylvain THOMAS )

Un passant sur les berges de l'Hérault, qui a débordé suite aux fortes pluies à Laroque, le 22 décembre 2025 ( AFP / Sylvain THOMAS )

Météo-France a placé lundi le département de l'Hérault en vigilance rouge pour des crues exceptionnelles en aval du fleuve Hérault et autour d’Agde, et la Haute-Corse a été placée en vigilance orange après l'Aveyron, la Lozère, le Tarn et le Var pour crues ou pluie-inondation.

"La reprise des pluies sur la journée de lundi associée à la poursuite de la propagation de l'amont, continuent de faire monter les niveaux à Adge. Des débordements dommageables sont en cours et vont se poursuivre", précise Vigicrue, ajoutant que, selon leur estimation, cette crue aval n'avait jamais été atteinte depuis novembre 1994.

Les cumuls de pluie les plus importants sont attendus sur l'Hérault mais pourraient également intéresser les Bouches-du-Rhône, où une aggravation du niveau de vigilance n'est donc pas exclue, indique Météo-France dans son dernier bulletin à 16H00.

Sur le Var, les pluies qui remontent de Méditerranée perdent progressivement en intensité et ne nécessitent plus de vigilance de niveau orange pour les pluies, mais ce niveau reste pour l'instant en vigueur pour les crues.

Un panneau "route inondée" à Laroque, le 22 décembre 2025 dans l'Hérault ( AFP / Sylvain THOMAS )

Un panneau "route inondée" à Laroque, le 22 décembre 2025 dans l'Hérault ( AFP / Sylvain THOMAS )

Dans le Tarn et l'Aveyron, l'épisode neigeux devraient se poursuivre jusque mardi matin. Des cumuls de neige importants sont attendus jusqu'à basse altitude.

Parmi les interventions significatives, quatre personnes bloquées dans un véhicule ont été mises en sécurité à Murviel-lès-Béziers, d'après un communiqué de la préfecture de l'Hérault.

A Tressan, une paroi rocheuse a chuté sur une maison d'habitation, sans faire de victimes mais les occupants ont été relogés et à Palavas-les-Flots, 72 personnes présentes sur une aire de camping-car ont été évacuées et prises en charge au gymnase de la mairie.

Près de 600 clients sont privés électricité dont 160 à Montpellier, selon Enedis qui a mobilisé un quarantaine de techniciens.

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La chaîne de magasins Grand Frais prévoit 3.500 recrutements en France en 2026 ( AFP / PASCAL PAVANI )
    Grand Frais veut recruter plus de 3.500 personnes en France d'ici fin 2026
    information fournie par AFP 22.12.2025 18:05 

    La chaîne de magasins Grand Frais prévoit 3.500 recrutements en France en 2026, a affirmé lundi à l'AFP Jean-Paul Mochet, PDG de Prosol, le pôle fruits, légumes, poissonnerie et crémerie de l'enseigne, confirmant une information de franceinfo. "Il s'agit de 1.400 ... Lire la suite

  • Le président américain signe un décret dans le bureau ovale de la Maison Blanche, le 19 septembre 2025 à Washington ( AFP / Mandel NGAN )
    L'année 2025 en dix événements marquants dans le monde
    information fournie par AFP 22.12.2025 17:57 

    Retour au pouvoir de Donald Trump, fragile cessez-le-feu à Gaza ou enlisement de la guerre en Ukraine, voici dix événements qui ont marqué l'année 2025. - Donald Trump, le tonitruant retour - Offensive protectionniste, expulsions massives d'immigrés en situation ... Lire la suite

  • Le site de l'usine ArcelorMittal à Fos-sur-Mer, le 22 février 2023 dans les Bouches-du-Rhône ( AFP / Christophe SIMON )
    ArcelorMittal à Fos, un redémarrage entre deux eaux
    information fournie par AFP 22.12.2025 17:48 

    Jusqu'à dimanche, tout semblait encore figé sur cet immense site, mais la production a repris lundi à ArcelorMittal Fos-sur-Mer, deuxième plus grande usine française de l'industriel indien, dont l'aciérie avait été dévastée par un incendie en octobre. Les premières ... Lire la suite

  • SCHLUMBERGER : La situation technique est plutôt incertaine
    SCHLUMBERGER : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 22.12.2025 17:45 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank