L'illustration représente le logo de Valneva

Valneva ‌a annoncé jeudi avoir creusé sa ​perte opérationnelle au premier semestre, le laboratoire français citant notamment la baisse ​des ventes et des volumes de production ​sur l’ensemble de ⁠son portefeuille.

Le groupe a fait état ‌d'un Ebitda ajusté négatif à -40,1 millions d'euros pour les six ​mois ‌clos au 30 juin, après ⁠une -6 millions il y a un an.

Le chiffre d'affaires est ressorti ⁠à 65,8 ‌millions d'euros sur la période, ⁠après 97,6 millions l'année dernière.

"Ce ‌recul (...) reflète principalement le ⁠recul attendu des ventes de produits ⁠de tiers (...) ‌et un décalage anticipé du calendrier ​des ventes ‌de produits lié au changement de distributeur en Allemagne ​et au calendrier de livraisons du vaccin IXIARO® ⁠au Département américain de la Défense (DoD)", explique le groupe dans un communiqué.

Valneva a cependant confirmé ses perspectives financières annuelles.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par ​Augustin Turpin)