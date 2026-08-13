Valneva creuse sa perte opérationnelle au S1, objectifs confirmés

Valneva VLS.PA a annoncé jeudi avoir creusé sa perte opérationnelle au premier semestre, le laboratoire français citant notamment la baisse des ventes et des volumes de production sur l’ensemble de son portefeuille.

Le groupe a fait état d'un Ebitda ajusté négatif à -40,1 millions d'euros pour les six mois clos au 30 juin, après une -6 millions il y a un an.

Le chiffre d'affaires est ressorti à 65,8 millions d'euros sur la période, après 97,6 millions l'année dernière.

"Ce recul (...) reflète principalement le recul attendu des ventes de produits de tiers (...) et un décalage anticipé du calendrier des ventes de produits lié au changement de distributeur en Allemagne et au calendrier de livraisons du vaccin IXIARO® au Département américain de la Défense (DoD)", explique le groupe dans un communiqué.

Valneva a cependant confirmé ses perspectives financières annuelles.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)